Pobreza, inflación y la solución de cada cuánto peor mejor

Para ser honestos intelectualmente con nuestros lectores y los oyentes de Radio Andina, lo que decíamos en un periodo político lo sostenemos en cualquier situación hasta que no se cambie. La medición de pobreza por ingresos no es la más adecuada y suele dar números inconmensurables que no se reflejan exactamente en la geografía y la realidad cotidiana. Pero es el método estadístico que usa el INDEC y a partir de allí quienes realizan los estudios privados. Sin embargo, hay algo que es real y perceptible; la cantidad de personas que se ven en las calles, vendiendo chucherías invendibles, acudiendo a la solidaridad de otros, concurriendo a los comedores comunitarios de organizaciones sociales o de iglesias, haciendo cola para pedir unas zapatillas en un ropero comunitario, o cartoneando creció considerablemente en los últimos dos o tres meses.