Melconian, el último invitado a la mesa de las Elecciones

Otro dato inédito es la forma de presentación de Melconian como candidato. El escenario del relanzamiento de la campaña de Bullrich y la presentación de Melconian no fue un acto político sino una convención de una fundación privada . Así mientras Melconian aceptaba su “candidatura” y t razaba (sin mucha o ninguna precisión) su plan de gobierno una larga tira de anunciantes privados pasaba en las pantallas super gigantes que daban marco al escenario .

El auditorio tampoco estaba compuesto por militantes enfervorizados, ni por integrantes de la agrupación Coker pelo Planchado que acompaña a Patricia desde el primer día, sino por la crema de lo que denomina el Círculo Rojo.

Los cronistas que estuvieron en la ciudad mediterránea no dejaron ni un segundo de reflejar que estos prefieren la solvencia técnica de Melconian a la “incertidumbre y desconocimiento de Milei”. Lo que ninguno de los asistentes explica en la crónicas porque si tienen tantos reparos y prevenciones sobre el candidato libertario hacen tanto para que este siga creciendo.

image.png Camino a las elecciones 2023, Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian con los sponsor de fondo.

La presentación de Carlos Melconian trae bastante racionalidad al debate económico por derecha cuya representación hasta ahora solo estaba en manos de Javier Milei. Precisamente la exposición de ayer de Melconian tránsito los caminos de la racionalidad y remarcó en varias oportunidades que proponían un ”hacible”.

“Luego de casi dos años de trabajar juntos codo a codo, el equipo, los contenidos, su difusión, su discusión, con todos los sectores de la sociedad civil, están listos para implementarse. Estamos listos para desembarcar con un plan que saque a la Argentina de la postración. Puede estar tranquila la sociedad argentina: hay un plan, no es un salto al vacío, hay un programa realista, ‘hacible’ implementable, con sentido común y práctico, no dogmático” aseguró el ex presidente del Banco Nación en la gestión Mauricio Macri

“Hemos visto en este tiempo a gran parte de todas las autoridades de gobierno de los 3 poderes del Estado. Empresarios, sindicatos, gobernadores, intendentes, la Iglesia y varios embajadores. Viajamos al exterior a visitar organismos internacionales. Recorrimos el país de punta a punta y visitamos obviamente las 7 regiones en donde tiene presencia el IERAL” y afirmó que “Inundaremos cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas, capitalistas, occidentales, federales, progresistas, y sobre manera posibles, hacibles e implementables. Lo único que está prohibido aquí es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”.

“Debemos modificar de cuajo los incentivos. Para la inversión y el empleo. Hay que desarmar la telaraña cambiaria y la telaraña impositiva. Hay que encontrar una nueva fórmula para permitir que los compatriotas que trabajan en la informalidad sean demandados nuevamente en forma normal. Que de la mano del respeto a ultranza de los derechos de propiedad quienes saben generar riqueza, el sector privado, sea de nuevo el motor de todo eso que tenemos enterrado, y que una vez desenterrado vuelva en forma virtuosa a mayor reinversión, actividad y empleo”, afirmó el candidato a ministro cuyo equipo está constituido por por los economistas del IERAL Enrique Szewach, Facundo Martinez Maino y Juan Manuel Garzón.

Melconian además trae un componente democrático en la discusión de cara a las elecciones 2023 no propone desaparecer a nadie ni exterminar a un rival. En el contexto que vivimos los últimos días con el discurso de Javier Milei y justo a un año del atentado a Cristina Kirchner es un verdadero avance.

Sergio Massa y Carlos Melconian tienen un punto en común interesante y es su manejo de los medios y su habilidad para expresarse en la modalidad que más se acomode a su auditorio. Claro que Melconian tiene una ventaja; no es Ministro, lo que le permite mayor libertad en sus declaraciones y dejar de lado cierta “responsabilidad”.