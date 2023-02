Massa y su tránsito entre el cielo y el infierno

En el índice porteño, además, se dispararon fuerte los rubros que tienen que ver con el turismo (11.6%) y Vivienda, agua, electricidad y gas con una incremento de 6 puntos.

El escenario, por la diferencias metodológicas por ejemplo CABA toma alquileres y el INDEC no, augura que la medición del IPC nacional rondará el 6 por ciento lejos del proceso a la baja que imaginaba el equipo económico para el principio de este año.

Se abre, a partir del Día de los Enamorados, un nuevo escenario donde el oficialismo tendrá que rezar a varios Santos más aparte de San Valentín para llegar a abril con la inflación en baja y un musculo político electoral competitivo.

Aunque quizás la estrategia más correcta no sea rezar si no ejercer el poder y la política para alinear a los actores detrás de un objetivo, algo que hasta ahora al Gobierno le ha costado muchísimo. Las abuelas afirmaban sin temor “A Dios rogando y con el mazo dando”, lo cierto es que el tiempo pasó y al igual que en experiencias anteriores (“les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo”) hubo mucho ruego y poca acción. Los formadores de precios parecen haberle tomado de sobra el tiempo a la política y firman acuerdos que no cumplen ingeniándoselas para saltar fácilmente a lo que ellos mismos se comprometen.

Claro que también vivimos en una sociedad que tiene un profundo síndrome de Estocolmo y es especialista en defender a sus captores. La reacción de la llamada clase media frente a medidas como la de Vicentin, el impuesto a los capitales o una posible reforma tributaria dan una idea de hasta dónde llega la construcción de sentido colectivo por parte de quienes se ven atacados para inclinar la balanza a su favor. Como se suele decir por allí estamos llenos de terratenientes de maceta.

Si no se rompen ciertas lógicas desde el poder que tiene el Estado como mandato de sus votantes será muy difícil que alguna vez las batallas reales tengan por lo menos un empate entre la sociedad y quienes acumulan riqueza y poder.