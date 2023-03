Massa y otro conejo de la galera para ganar tiempo

La operación de canje de bonos en dólares en poder de las entidades del Estado podrá sacar presión sobre los dólares bursatiles que se han transformado en referencia para los precios y los mercados ya que es el mercado al cual realmente recurren quienes quieran acceder a dólares para ahorro o para hacer alguna operación que el Central no autoriza al oficial por considerarla de necesidad o urgencia innecesaria.

La decisión es muy tecnica y la simplificación de la misma no ayuda para entender. Mucho menos tuitear o declarar lugares comunes en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que vale aclarar no es el dinero con el cual los jubilados van a cobrar el mes que viene, sino un fondo anticiclico con el que el ANSES intenta garantizar sobresaltos a futuro. Por lo tanto considerar si el fondo se capitaliza o se descapitaliza en un periodo de 24 horas es solo una foto para hacer ruido en Twitter o en los programas de tv donde el rol de los periodistas en mirar sin preguntar al monologuista opositor de turno.

https://twitter.com/somoscorta/status/1637931629971746818 "Hoy estás importando barcos carísimos de Bolivia"



Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "terminando el gasoducto tenés más o menos 1.500 millones de dólares que te ahorrás" en importación de gas.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/BPhq6rtz3s — Corta (@somoscorta) March 20, 2023

No es ocioso traer ese ejemplo porque ese es el nivel de declaraciones y participaciones periodísticas que se vio, escucho y leyó en la mayoría de los medios no solo con el canje de bonos sino también con el retorno del tren a Mendoza.

¿Logrará el equipo económico contener la escalada del dólar con fuertes componentes especulativos? Es muy probable que un corto (o cortisimo) plazo si pero no es ni será una solución.

Quizas quién mejor lo explicó fue el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanolí que en declaraciones periodisticas aseguró que “La economía sufre el shock de la sequía y la crisis global desatada de la quiebra de los bancos, además de todos los shocks por razones externas e internas, incluidas las internas políticas y de gestión económica previas a julio de 2022. No solo los jubilados sino los ciudadanos estarían peor con una devaluación en el actual contexto, o en una situación donde el Estado no pueda financiarse, o deba hacerlo totalmente con emisión”.

image.png Sergio Massa informó a bancos y entidades financieras sobre el canje de bonos en dólares en poder de los organismos del Estado

Pero aclaro “La ingeniería financiera puede dar respuestas de corto plazo. Para dar una respuesta técnica integral habrá que esperar a que este la versión definitiva del DNU y la reglamentación de Economía para ver el impacto patrimonial tanto contable como económico sobre el FGS. Para un plan económico que solucione los problemas de fondo de sector externo se requieren condiciones políticas que hoy no están dadas, y ojalá haya luego de las elecciones el poder político que tenga consenso para su adopción”.

El concepto es clarísimo y coincide con el análisis de quienes suelen ver un poco más allá de las tapas y los zócalos de los medios dominantes. El problema no es económico, es político. La falta o licuación del poder de la politica en general frente a los factores de poder es una de las más claras explicaciones de lo que pasa, no solo en la Argentina.

Si el poder económico y financiero le gana al poder político (que es el único legitimado por los ciudadanos) los problemas se multiplican exponencialmente y los intereses particulares superan a los colectivos.

Que el problema económico tiene ese componente político es tan visible que los números de la economía en la macro se encargan de mostrarlo todos los días. La confirmación de la baja del desempleo en el último trimestre del año pasado (6.3%), la confirmación del crecimiento de la economía (también en 2022) de más de 5 puntos y la facilidad con que ayer el Gobierno volvió a conseguir financiamiento en pesos son sintomas claros de es macro que parece en funcionamiento (por lo menos hasta la sequia) y sin embargo la falta de poder político es la que hace que ese bajo número del desempleo se traduzca en trabajos con salarios por debajo de la línea de pobreza o que los 15 puntos de crecimiento de la economía entre 2021 y 2022 se concentren en pocas y reiteradas manos.

Lo único que parece cierto es que el Gobierno más que un problema económico lo que tiene por delante es un gran desafío político