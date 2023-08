Massa, las medidas que no llegan y el pragmatismo de campaña

Una nueva interna parece cruzar al oficialismo en está etapa, el enojo creció en forma sostenida este viernes cuando la mesa chica de Alberto Fernández organizó en La Pampa la inauguración de dos aulas de la Universidad a la misma hora que Sergio Massa en Córdoba tenía previsto lanzar la obra de la reversión del gasoducto Norte complementaria del Néstor Kirchner y que no solo es importantísima sino una clara muestra de lo que puede venir en Argentina ya que un gasoducto que se usaba para importar gas de Bolivia ahora se usará para llevar el gas del yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino de Vaca Muerta a las industrias de las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy y además permitirá la conexión de hogares de esas siete provincias a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales.

image.png Sergio Massa, en la presentación de la obra de reversión del gasoducto. Mientras las medidas que se esperan sobre ingresos no llegan.

Sergio Massa y medidas que son promesas

El paquete que hasta el propio Massa prometió anunciar por estas horas incluiría una suma fija para los trabajadores registrados y empleados públicos, una asistencia para los monotributistas, mejoras en la AUH y los jubilados y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo.

Además habría una serie de medidas para sostenimiento de las pymes y mipymes y que puedan afrontar el compromiso salarial con sus trabajadores.

La gran incógnita por estas horas, tanto para empresarios como para trabajadores, es si la suma fija (para los trabajadores registrados) de la que se habla será una especie de bono por única vez o un aumento salarial de valor determinado a cuenta de las futuras paritarias que son bien cercanas porque casi todos los sindicatos están abriendo negociaciones cada tres meses ante un proceso inflacionario que por más que cambie el gobierno tendrá un arrastre de por los menos un par de años.

En el caso de monotributistas, jubilados y AUH la decisión sería más simple ya que sería un bono de valor determinado lo que aún está en discusión si sería en un pago o en más de un mes.

Mientras el equipo económico ultima detalles de las medidas que se hacen esperar, Sergio Massa muestra su perfil de gestionador incansable y pragmático interminable. Así no tiene reparo en bajarse del avión y partir raudo al encuentro de los Council of Americas para preguntarle a los empresarios allí reunidos en qué pensaban cuando horas antes habían aplaudido a Javier Milei y Patricia Bullrich (sobre todo a esta) cuando planteaban que ellos no entrarían a los BRICS. Argentina y sus empresas le venden anualmente 17 mil y 12 mil millones de dólares a China y Brasil ¿A quien le van a vender? palabra más palabra menos fueron las expresiones del candidato oficialista.

Quienes viajaron en el avión oficial de Washington a Buenos Aires (con escala en Paraguay) aseguran que ya en el vuelo cuando se enteró de las vicisitudes del encuentro empresarial y los aplausos a Bullrich decidió que iría al hueso en su presentación de la tarde.

La irrupción de la política internacional y los nuevos alineamientos geopolíticos del mundo es toda una novedad para una campaña presidencial en la Argentina y toda una incógnita de cómo será tomada por un electorado que no está acostumbrado a esas discusiones entre los candidatos.

En principio el candidato oficialista intentó bajar el tema planteándolo en términos de trabajo y posibilidades para los argentinos. Los candidatos opositores no sorprendieron -ni fueron originales- lo trataron bajo el cliché de Comunismo o Libertad, un antigüedad que sorprende que aún pegue en una parte del electorado. Más sorprende que haya una parte del empresariado que aplauda esas consignas o las aseveraciones de que se romperían las relaciones con China y Brasil pero que el privado es libre de comerciar con quiera. ¿ En serio hay candidatos y empresarios que creen que las relaciones diplomáticas no tienen nada que ver con el comercio internacional? Increíble pero absolutamente real en estas extrañas y disruptivas elecciones 2023.

Algo similar pasó en el Congreso de Coninagro donde Patricia Bullrich fue aplaudida por los productores a pesar de su explicación del programa de retenciones cero que quedará en los anales de los grandes bloopers de la política argentina (como se puede ver a continuación).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1694362711977570560&partner=&hide_thread=false "Vamos a ir a retenciones cero desde el día uno"



Patricia Bullrich reveló que, en caso de ser electa, implementará un mecanismo de "retención de una parte del dinero" que va a ser un "crédito a futuro" y agregó: "Con el bimonetarismo, se va a tener en la moneda que quieran". pic.twitter.com/oPHuyodqlx — Corta (@somoscorta) August 23, 2023

Quedan 50 días hiperactivos cargados de anuncios y presentaciones mientras quienes viven la política más intensamente se frotan las manos pensando en el debate obligatorio de los candidatos y se preguntan cómo impactará en el electorado un encuentro que por la personalidad de los candidatos promete ser muy picante y con mucho show.