Las elecciones del whatsapp y las internas

unnamed.jpg Gerardo Millman y su celular flanqueado por Ivana Bohdziewicz (a su derecha) Las elecciones 2023 vienen llenas de hsitorias judiciales y de whatsapp

Ivana Bohdziewicz aseguró en sede judicial que el borrado de su telefono, días después del atentado a la Presidenta del Senado, no fue tan voluntario como declaró la primera vez. Ahora, cuando los tiempos de decisiones de candidaturas se aceleran y Millman fue borrado del escenario, la perspicaz asesora recordó que en realidad la llevaron a las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad de Patricia Bullrich (investigado en la justicia porque podría ser una posible pantalla para la financiación de la campaña) y allí un perito de confianza de Millman y la candidata realizó la tarea de borrado de celulares.¿Qué dirian esos chats de Whatsapp o Telegram? Queda librado a la imaginación de cada lector pero “piensa mal y acertarás”, decian las abuelas.

En ese contexto no hace falta aclarar que la reunión de ayer entre Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich no fue para comer masitas. La llegada del expresidente calificando a Jujuy de feudo después de la foto del alcalde porteño con Gerardo Morales y Martín Lousteau no fue una declaración espontanea, sino claramente pensada. Solo las paredes del espectacular quincho, jardín con pileta y servicios del tío de Marcos Galperín (que la familia usa con fines recreativos) enclavado en pleno Palermo sabe que se habó allí entre los tres personajes.

Del otro lado de la grieta ante el silencio pertinaz de Cristina Fernández de Kirchner (que ayer solo tuiteo para referirse al episodio del teléfono) quienes se sienten con posibilidades de participar en las PASO mueven sus piezas en el tablero. Wado de Pedro ya cuenta con el apoyo explicito del reciente triunfador riojano Ricardo Quintela y no pierde oportunidad de hablar de las primarias como el mejor método de solución de candidaturas.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1655560634270990341 “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner… https://t.co/i8kvzPWDLY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 8, 2023

Daniel Scioli reparte su tiempo entre su trabajo en Brasil y visitas a empresarios e intendentes y el candidato destinado a sumar por izquierda en el frente, Juan Grabois, sigue de gira presentando su libro y a su candidato a alcalde porteño, el multifacetico Pedro Rosemblat.

Todos sin embargo parecen confluir en una consigna “contra el candidato de Cristina sí, Contra Cristina no”.

Mientras, Sergio Massa, el candidato que todos quisieran si no es la Vice presidenta, sigue expectante pendiente de una señal positiva de la economía que no llega. El 7.8 de inflación del Instituto de Estadísticas porteño que preanuncia el que dará a conocer el viernes el INDEC no parece el mejor escenario para lanzar la canidatura del Ministro. Los tiempos ya no parecen jugarle a favor para que pueda presentar su intención presidencial junto a una baja del indice inflacionario.

La semana cerrará con cinco elecciones que, en una primera aproximación, repetiran el escenario del último fin de semana, los oficialismos se alzarán con los triunfos. Si fuera así por primera vez en muchos meses el oficialismo nacional podrá decir que tuvo un buen domingo.