La hora de los gobernadores

El mensaje es claro, a Córdoba no vamos si hay condiciones impuestas de antemano y advierten que si el gobierno pretende contraatacar con la Ley Bases en su versión original la respuesta será la misma; Volverá a chocarse contra la pared.

El rionegrino Alberto Weretilneck aseguró durante el diálogo con la prensa que “El documento habla de la importancia de la Patagonia para el país. No tenemos ánimo separatista, ni de conflicto, pero el gobierno debe entender que no hay Argentina sin Patagonia. Mandamos nuestro petróleo pero después tenemos que pagar mucho mas caro. Esta unidad de hoy tiene que ver con ser respetados y que no nos echen la culpa de los males del país” y aseguró que “No me gustan las estafas mediáticas y hoy lo estamos siendo. Se nos acusa de ser despilfarradores y de los males del país. Parece que los males del país son responsabilidad de los gobernadores”.

Reunión Milei gobernadores.jpg Los Gobernadores vuelven a la Rosada pero al foto no se repetirá. No serán recibidos por Javier Milei.

Gobernadores; las agresiones de Milei no cesan

Los gobernadores patagónicos si bien armaron su propia fuerza ( la próxima reunión será en Tierra del Fuego) no dejaron de estar en contacto permanente con el resto y prefirieron no comentar los conceptos que habría tenido Javier Milei en la ExpoAgro en su reunión a solas con los empresarios.

Algunos de los presentes en esa reunión dejaron trascender a periodistas especializados que Javier Milei habría asegurado que “a los gobernadores los voy a mear a todos y si me joden cierro el Congreso”. Es llamativo que el Gobierno no haya desmentido hasta ahora semejante exabrupto, es más ayer por la noche en su entrevista por La Nación + el presidente afirmó que "su único error en estos 90 días fue creer que podía negociar con los gobernadores de buena fe".

Que dirán los Gobernadores lo plantearan hoy ante el Jefe de Gabinete, Nicolas Posse y el asesor estrella Santiago Caputo. Por ahora los únicos confirmados para recibir a los gobernadores.

Si esa será efectivamente toda la delegación del Ejecutivo para recibir a los 24 gobernadores en una reunión de tal trascendencia que el propio presidente la anunció por Cadena Nacional desde el recinto del Congreso de la Nación, bien harían los mandatarios provinciales en pararse e irse de la reunión.

Los rumores aseguran que el Gobierno le confirmará a los gobernadores que el proyecto Bases volverá al Congreso tal cual el original y será condición si o si su aprobación para avanzar al encuentro del 25 de Mayo.

Lo único que se puede asegurar sin equivocarse es que la tensión entre Nación y Provincias está lejos de apaciguarse.