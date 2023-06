Juntos por el Cambio entra en modo interna feroz

El nuevo capítulo entre los presidenciables comenzó con Horacio Rodríguez Larreta asegurando que lo que propone Patricia Bullrich como modelo de gobierno ya fracasó con Mauricio Macri , "el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos cien años de antinomias, peleas; que gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero" y allí agregó que esa es la forma que intentó Mauricio Macri y ese el modelo que fracasó.

image.png La pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich escala en la interna de Juntos por el Cambio y deja en el recuerdo tiempos como los de la foto.

Un rato después en otra radio quiso aclarar y oscureció, algo ya común en los políticos. Además hay que agregar que cada vez que alguno de los referentes de Juntos por el Cambio habla de historia política argentina muestran que los libros jamás han pasado cerca de ellos, Sin contar que tres frases después de decir lo del enemigo etcétera propone eliminar a su adversario político (el kirchnerismo) para siempre.

Juntos por el Cambio pero no tanto

La aludida no tardó ni medio día en responder al alcalde porteño y lo atendió con rudeza de zaguero uruguayo “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable. Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”.

Por si no alcanzaba también lo mandó a Luis Petri, el que cambió play por pausa en Mendoza, a ratificar conceptos y calificó de decepcionantes las palabras de Rodríguez Larreta y acusando de todos los males al Kirchnerismo y Massa y reclamando enfrentar con coraje y valentía a quienes alientan el populismo decadente.

https://twitter.com/luispetri/status/1674192491912867842 Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar mas a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa.

No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores… — Luis Petri (@luispetri) June 28, 2023

Qué hay detrás de la pelea de palomas devenidas en halcones y halcones potenciados. Sin dudas la necesidad de polarizar aún más la elección y, sobre todo, asegurarse que el voto de derecha más extremo y enojado que se mostraba como votante de Javier Milei en las encuestas. Cuanto es ese voto. No se sabe, en las encuestas aparece como un caudal importante pero todavía no comprobado en ninguna elección donde los libertarios han solo sumado notorios fracasos.

El endurecimiento de los discursos de los candidatos de Juntos por el Cambio conlleva también sus riesgos. ¿Hasta dónde soporta la sociedad el corrimiento a la derecha? Si se toma como referencia el recorrido de la candidatura de Javier Milei y su séquito queda claro que a medida que se acercan las elecciones la sociedad va estableciendo límites en los discursos e ideas.

Claro lo tiene una vieja veterana de la política como Elisa Carrio que en los últimos días comenzó a despegarse de Macri, Bullrich y compañía. Experta en mil batallas, aunque muchos quieren retirarla de la política con las peores descalificaciones personales, siempre acierta la vereda del sol para permanecer en el mundo de la política.

A medida que pasen los días seguirán jugando a ver quién es más duro y quien llega más a la derecha. O habrá un intento de suavizar los discursos en busca de consolidar electorados y no asustar a nadie.

Los días traerán respuestas