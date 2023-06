Elecciones 2023, empezó el jaleo

Después del cierre de listas camino a las elecciones 2023 los ánimos quedaron alterados, no sólo en el oficialismo sino también la oposición. Los segundos parecen haberse llamado a unos días de silencio, sumado a la derrota cordobesa. En el oficialismo llegó el momento, el día que hablaron todos los que se estaba esperando. Sergio Massa , Cristina Kirchner y Máximo Kirchner .

Los primeros movimientos de Sergio Massa no fueron inocentes, Por la mañana mostró que sigue siendo el ministro de Economía firmando el acuerdo de refinanciación con varios de los países del Club de París y por la tarde mostrándose por primera vez con Cristina Kirchner y en un acto relacionado con los organismos de derechos humanos. De inocente nada.

De allí partió raudo a Lomas de Zamora a mostrarse en el estrado con Máximo Kirchner, Axel Kicillof y brindar su primer discurso de campaña ante la militancia. No dudó en hacer suya la frase de Cristina Kirchner de que el crecimiento no se lo queden cuatro vivos, además de refrendar que el centro de su gestión será el combate contra la inflación y el crecimiento argentino ensayo una defensa de estos cuatro años asegurado que "Nos tocó enfrentar la pandemia, el FMI, la guerra, la sequía, y acá estamos para decirles que no nos van a vencer, ni esos, ni ningún problema. Voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de Unión por la Patria".