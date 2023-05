Gobierno de la Corte, un tránsito hacia la degradación democrática.

La decisión de los tres cortesanos de suspender las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán apenas cinco días antes de su realización con una cautelar de dudosa confección deja claro que el acuerdo no es una cuestión de derecho sino de política. La Corte poseía los expedientes desde hace un mes para un caso de simple resolución de la cuestión de fondo ya que es una cuestión de interpretación lisa y llana de derecho y normas y no necesita producción de prueba alguna.

Tras fallo de la Corte Uñac advirtió: "Los sanjuaninos somos mansos pero no estúpidos"

Es muy probable que haya suficientes argumentos para que la Corte revise las cuestionadas candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur, pero el dictamen de la Procuración ya advertía que en esta ocasión no correspondía que los cortesanos se avocaran ya que quedaban instancias judiciales provinciales en un caso y en el otro no había apelación presentada. Sin embargo la decisión de aceptar la cautelar presentada a la Corte como instancia originaria y no llegar a la cuestión de fondo y la oportunidad de acuerdo (sobre el que también hay dudas que haya sido ayer) son la explicación para que el dictamen se transforme en un atropello institucional contra el federalismo y la independencia constitucional de las provincias más que en una instancia de administración de Justicia.