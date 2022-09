"Estado de decepción", el muro que encontrarán los candidatos 2023

A veces me pregunto qué guerra estaremos librando los argentinos. Desde que Rusia invadió Ucrania todos los problemas del mundo parecen encontrar una excusa en la guerra. Seguramente muchas de ellas son reales, como el porqué del aumento de la energía en el viejo continente o la suba de precios de productos e insumos que escasean. Pero, (es aquí donde este “pero” se me hace pesado y difícil de guiar por las callecitas bombardeadas de la esperanza) en nuestro país la inflación es la regla, no la excepción; aquí las tarifas aumentan siempre, aunque con Macri y Alberto las facturas se han vuelto impagables para muchas familias; en Argentina, Bridgestone paralizó este fin de semana su actividad agobiada por los reclamos del sindicato que nuclea a sus trabajadores y Pirelli está advirtiendo que van por el mismo camino, los ejemplos son muchos y la decepción la característica.