En Semana Santa Milei no apaga las motosierra para las provincias

La motosierra de Javier Milei se transformó en muñeco, pero no es broma. Volvió a cargar sobre las provincias

Si la Semana Santa está asociada a la reflexión, la introspección y el espíritu magnánimo y el perdón no parecen ser los atributos elegidos por estos días por el gobierno de Javier Milei para continuar su gestión.

Si las belicosidad internacional, el pago en dos veces a los jubilados , el cierre masivo de oficinas imprescindibles y los miles y miles de telegramas de despido a empleados públicos sin ninguna discrecionalidad, si todo eso no alcanzará el Boletín Oficial del último día hábil trajo otra noticia para las provincias que no será muy bien tomada por los gobernadores a quienes Milei pretende llevar en menos de 60 días como una claque de aplaudidores a la provincia de Córdoba.

El decreto que sorprendió a los gobernadores, a sus ministros de Hacienda y Economía y -aseguran algunos - también a algunos ministros del Ejecutivo Nacional que se enteraron cuando les llegó la orden de Karina Milei de estampar la firma digital, dispone el corte del Fondo de Compensación para el Transporte Público del Interior y las transferencias complementarias a las cajas de jubilaciones provinciales.

Quien primero dio la noticia fue el Director del Instituto Consenso Federal y diputado nacional (MC) Alejandro Topo Rodríguez seguidor permanente de los temas de relación entre nación y provincias.

Como una premonición en la columna del miércoles advertimos que gobernadores e intendentes debían tener cierta precaución ya que sus reuniones son con ministros y funcionarios de segunda línea que por lo general no tienen ningún poder decisión. El nuevo DNU es una nueva muestra gratis de esa regla que ya se transformó en general en este gobierno.

El DNU 280/2024,deja sin vigencia varios artículos de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogado para 2024 y son artículos que los gobernadores aspiraban a que se modificarán actualizando partidas y no eliminándolos. Aquellas anécdotas del Milei gritando en la reunión de gabinete y después en Expoagro que iba a dejar a los gobernadores sin un peso y después “mearlos a todos” cada vez parecen más reales.

El Artículo 81 que deja sin efecto el DNU establecía la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País-

image.png Antes de la Semana Santa, Javier Milei cortó por DNU el Fondo de Compensación para el Transporte Público del Interior

La partida fijada en el Presupuesto 2023 era de 85 mil millones de pesos, que se fue actualizando a lo largo del año. Los gobernadores, en algunas de las reuniones que mantuvieron con Guillermo Francos, plantearon la necesidad de actualizar esas partidas y no dejarlas congeladas a los valores de 2023.

La respuesta del Gobierno fue directamente eliminarla. Para tener una idea de lo que significa para las provincias (pero también para los usuarios del transporte público) según los cálculos del Instituto Consenso Federal (ICF) la partida para 2024 no debería ser menor a 250.000 millones de pesos. Muchos (o casi todos) los gobiernos provinciales se verán obligados a reasignar fondos presupuestarios propios para compensar esos giros nacionales o autorizar importantes actualizaciones tarifarias con el consiguiente malestar social.

El DNU de Milei deja sin efecto también los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701 que obligaban al ANSeS a girar antes del 20 de cada mes, los fondos complementarios a las Cajas Jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación en la gestión de Domingo Cavallo

Los giros mensuales eran a cuenta del resultado del déficit correspondiente a cada sistema provincial y se actualizaban por el índice de movilidad jubilatoria.

Que pueden hacer las provincias ante la motosierra de Milei

Alejandro Rodríguez asegura que lo primero es accionar ante la Corte Suprema inmediatamente y afirma que “La base de la demanda debería estar centrada en que, mediante el Decreto 88/2023 de este mismo gobierno, publicado el 27 de diciembre de 2023, a partir del 1° de enero de 2024 rigen las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, así como sus normas modificatorias y complementarias. Esa prórroga le otorgó vigencia plena a los artículos 81, 92, 93 y 94 que ahora, con un extemporáneo DNU, se pretende invalidar a fines de marzo de 2024, con retroactividad y en plena ejecución del Presupuesto prorrogado. La pretensión del Poder Ejecutivo Nacional no pasaría un primer filtro grueso de legalidad”

Agrega que las provincias también deberían alegar que “los recursos reclamados no son “fondos discrecionales”, como pretende el Gobierno nacional” sino que se trata de ”fondos perfectamente legales, cuya asignación ha sido regular y permanente durante años, respaldada en normas legales. Simplemente, se trata de fondos no automáticos que no se pagan por goteo como la Coparticipación, pero de ninguna manera se los puede asociar a la categoría de fondos discrecionales”

Por supuesto además está el camino más rápido y expedito que es el de la política que a veces parece olvidado por los dirigentes y que es rechazar el DNU pero no este sino poner a trabajar a los diputados y terminar con la raíz del mal que es el DNU 70 fundacional del gobierno de Javier Milei y que hoy permanece vigente.