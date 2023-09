Elecciones 2023: qué puede pasar con las relaciones con el mundo

La política exterior y el posicionamiento de la Argentina ante el mundo está algo ausente en la campaña hacia la elecciones 2023 , pero no es un tema menor en un mundo de tensiones y que apunta a la multilateralidad a pesar de la resistencia de los ejes dominantes hasta hace poco: Estados Unidos y Europa .

La multilateralidad hacia la que apunta el mundo parece cada vez más fuerte e inevitable. En un nuevo orden mundial, soñar que China, India o el mismo Brasil van a recorrer un camino inverso al que vienen recorriendo no solo es equivocado sino imposible, excepto una conflagración mundial que nos dejaría sin ejes dominantes pero también sin humanidad.

La oposición, tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio, proponen un aislamiento centrándose sólo en relación con los bloques tradicionales, sobre todo, el Norteamericano.

En el mismo evento organizado por el diario Clarín, en el que Darío Epstein habló de la dolarización y ocupó gran espacio en los medios, disertó también quién será la canciller de Javier Milei en caso de ganar las elecciones: Diana Mondino quien ratificó la línea de su candidato presidencial de aislarse del mundo para volverse dependiente de la potencia en crisis, bajo el delirante precepto de que no tratan con comunistas, si es que aún existieran como gobierno en algún lugar del mundo, más desarrollado e industrializado.

Elecciones: qué proponen frente al Mundo

Diana Mondino ratificó que desistirán de integrarse a los BRICS a partir del 1 de enero, desestimando así las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con el principal eje comprador de las exportaciones argentinas.

Camino a las elecciones 2023 la discusión de la política y posicionamiento internacional de la Argentina es fundamental. En la foto Alberto Fernandez con el premier indio y los presidente de Brasil y Estados Unidos en la reunión del G20

La economista, con amplio desarrollo de su carrera en empresas y consultoras fuertemente ligadas al famoso círculo rojo, no se privó tampoco de atrasar unos 20 años en sus definiciones y caracterizaciones a la hora de disertar.

"Voy a usar un término femenino. Es como que te inviten a una fiesta en la que va a estar tu ex. O vas bien vestidita o mejor no vayas", arrancó su disertación la economista para ejemplicar lo que, según ella pasa, en la política exterior argentina. Un despropósito para estos tiempos y de difícil de comprender.

Más allá de esas consideraciones sociales, pero que pintan al personaje, la posible Canciller afirmó que, "En los BRICS está en juego la ampliación o no del Consejo Nacional de las Naciones Unidas y cuáles serían los participantes. Está en juego la seguridad del Atlántico Sur y el dominio de la información, desde a qué información acceden hasta las comunicaciones que podamos tener dentro del país". La pregunta es si en los BRICS está en juego semejante TEG internacional y según Mondino se pone a prueba la seguridad de nuestro único océano fuente de riqueza incalculada (y olvidada) para la Argentina, ¿No sería lógico que nuestro país participe de lleno y fuertemente en esa discusión perteneciendo a ese bloque? La respuesta esta mas cantada que el Himno Nacional, es un enorme ¡Sí!.

Entonces por qué los dos candidatos opositores se niegan terminante a participar con argumentos falaces o fuera de época. Una respuesta puede ser que precisamente quieren entregar el control de esa zona de importancia geoestratégica y de sus riquezas a un solo postor en vez de ejercer independencia y nuestros derechos.

Elecciones: ¿la dolarización es un blef?

Para rematar y mostrar que evidentemente el fuerte de la posible canciller no es precisamente las relaciones internacionales ni su mirada del mundo aseguró que "Tenemos debilidad económica y política, y también insatisfacción de la sociedad. Necesitamos muchísimas cosas antes que dedicar tiempo a temas geopolíticos de esa naturaleza, que son un juego de otros". Un error inaceptable, precisamente las relaciones internacionales amplias, la participación activa en todos los foros posibles y la multilateralidad son las herramientas fundamentales para la apertura de nuevos mercados y potenciar las exportaciones argentinas. Algo que no solo es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, sino que además es condición primaria para el plan dolarizador que pretende aplicar su fuerza. Sino de dónde sacarían los dólares para el funcionamiento de la economía y la dolarización.

Quizás, entonces, las definiciones de Mondino sean la confirmación que el plan dolarizador de Javier Milei es un blef enorme de la campaña.

No es un dato menor que sentado al lado de Mondino estaba Federico Pinedo ( el ex presidente más breve de la historia Argentina) a quien Patricia Bullrich presentó como su futuro canciller y no cuestionó ninguna de las afirmaciones de Mondino sino que por el contrario ratificó varios aspectos.

Cualquiera sea la opción que los ciudadanos escojan entre octubre y noviembre hay una realidad incuestionable y es que la Argentina necesita dólares, solo hay dos caminos: deuda o abrir mercados para exportar y desarrollar la industria y la tecnología nacional para bajar importaciones y hacer crecer la balanza comercial favorable. Cerrarse a una parte del Mundo dónde además se concentra la mayoría de los habitantes del planeta no parece el camino correcto en ningún caso.