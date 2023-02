Elecciones 2023, la esperanza que los precios justos controlen el monstruo

El camino hacia las elecciones 2023 de octubre y a un posible reeleccionista del Frente de Todos no es fácil ni mucho menos pavimentado. Tampoco lo es el de la oposición. Pero para el oficialismo, que se regodeó y regodea con la idea de que Macri y su equipo fueron los primeros en no lograr reelegirse desde la reforma constitucional, el desafío es doble para no caer en su propia trampa.