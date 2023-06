El eterno camino de las elecciones complica la economía

En ese número que ya no es menor, si se cumplen las percepciones o previsiones, no hubo sorpresa alguna, no aparecen los famosos tercios y donde hubo una o hay una tercera fuerza en juego no es nada revolucionario ni disruptivo sino solo la división en dos de la fuerza principal (Neuquén y Mendoza), estimado lector no se como el verso de la patria consultora de que en esos caso hay algo nuevo en juego.