El conflicto institucional amenaza llevarse la economía

unnamed (3).png Mientras el conflicto institucional crece los números de la economía son contradictorios.

Los cortesanos, una vez más, no solo avanzan sobre las competencias del Ejecutivo sino también en las del Parlamento, ya que la decisión de retrotraer parte de los otorgado a la Ciudad en exceso para el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad fue ratificada y aprobada por Ley.

Hoy habrá una reunión del Presidente y su equipo con los Gobernadores, algunos ya lanzaron gritos de guerra en las redes sociales y declaraciones periodísticas en las últimas horas, pero se sabe que cuando haya que tomar las decisiones y poner la firma los ímpetus suelen aplacarse considerablemente.

Mientras la situación institucional sigue transformandose en un verdadero lodazal incluso con la paralización del Congreso los datos de la economía comienzan a tomar cierto color gris.

El INDEC confirmó una nueva baja del desempleo del 8,2% del tercer trimestre del año pasado al 7,1% del tercer trimestre de este 2022.

El dato es más que positivo, pero tiene su lado B, la baja está, sobre todo, sostenida por un nuevo aumento importantísimo de la informalidad que saltó del 33,1% al 37,4%, una barbaridad.

La tendencia alcista de los monotributistas en detrimento del empleo registrado que se destapó en el Gobierno anterior en esta gestión no se pudo, no se supo o ¿no se quiso? revertir. A veces cambiar de nombres no alcanza sino que hay que cambiar profundamente las políticas.

También ayer en una especie de Miércoles de súper acción el INDEC anunciaba que el crecimiento de la economía se desaceleró por segundo mes consecutivo en octubre. Si embargo el crecimiento interanual sigue siendo positivo en 4,5% mientras que el equipo de Sergio Massa no pierde esperanzas de que finalmente se cierre el año con un crecimiento levemente superior al 5%. El Mundial, las Fiestas y los bonos pueden dar un empujoncito extra, pero parece una meta complicada de alcanzar a juzgar por los números de los dos últimos meses