¿Dólar, varias monedas, una nueva o defender lo que tenemos?

Más allá de la espuma de la superficie y el bajísimo nivel de debate y propuestas (hasta ahora) de los dirigentes que parecen reducirse a discutir quien es más kirchnerista o más macrista o más malo y violento a la hora de prometer la desaparición del adversario (demostrando que no aprendieron nada de la historia de la trágica historia de nuestro país) todavía queda la esperanza que en la campaña aparezcan las propuestas y se discutan o debatan algunos temas más profundos.

El colega porteño David Cufre realizó está semana un resumen muy útil de las propuestas que hoy están circulando y le agradecemos porque nos simplifica el trabajo de contarles a nuestros lectores.

Pesificación: Defender el peso, evitar un salto cambiario abrupto, aprovechar el superávit comercial récord de 20 mil millones de dólares que habrá en 2024 por recuperación de las exportaciones agrícolas, los aportes de Vaca Muerta y el sector minero, para fortalecer las reservas del Banco Central manteniendo las restricciones al dólar, estabilizar la moneda y acotar la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros. La propuesta contempla a la par reabrir negociaciones con el FMI y con acreedores privados para el pago de la deuda, con nuevos plazos y mecanismos de cancelación. Esta es la teoría que en el Frente de Todos economistas con diálogo permanente (aunque no público) con Cristina Fernández de Kirchner.

Dolarización total: Adoptar el dólar como única moneda de circulación legal plantea Javier Milei, con el asesoramiento de Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ex ministro y ex viceministro de Economía de Carlos Menem entre 1996 y 1999, respectivamente.

Bimonetariedad plena; Que el peso y el dólar (e incluso otras monedas como el euro) circulen libremente sin intervención del Banco Central, y que el peso valga lo que diga el mercado, es la sugerencia de Horacio Liendo, ideólogo de la convertibilidad junto a Domingo Cavallo y ex funcionario de su equipo entre 1991 y 1996, hoy cercano a Patricia Bullrich.

Nueva moneda: Creación de una nueva moneda que reemplace el peso para lograr la unificación cambiaria, sin brecha, lo que provocaría una fuerte devaluación inicial del “nuevo peso” . La idea es desarrollada en los paper que preparó Luciano Laspina, economista del ala dura del PRO que también trabaja directamente con Patricia Bullrich.

Aterrizaje controlado: Unificar el tipo de cambio de manera gradual, con una devaluación "administrada" que cierre la brecha lo más posible hasta alcanzar un valor del peso defendible y relativamente estable, mientras se apura el ajuste fiscal necesario para lograr el déficit cero y se aplica una política monetaria contractiva que reduzca los niveles de emisión al mínimo o cero. La idea parte de Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri en 2019 y principal asesor de Horacio Rodríguez Larreta.

image.png El debate sobre la moneda en la Argentina se encamina a tener un espacio central en el debate de las elecciones 2023

Como se ve el menú de ofertas es acotado pero variado y es un tema de discusión apasionante a lo que quizás se pueda sumar la posibilidad de que Argentina fortalezca de tal manera su relación con China y incorporándose definitivamente a los BRICS lo que abriría la posibilidad de un respaldo de otro polo geopolítico y económico para defender nuestra moneda generando lo que podríamos definir como una pesificación con apoyo oriental.

Una definición un poco más seria que la de Sergio Massa en la mañana del sábado del chino (viernes por la tarde local) cuando al más puro estilo macrista le regaló una camiseta de Argentina con el 10 en la espalda al presidente del Banco Popular Chino, Yi Gang y proclamara que deberíamos llamarnos ArgenChina… No coment dirian los diplomáticos entrenados.

La paleta de posibilidades de una definición fundamental para el futuro de la economía argentina y la suerte de sus ciudadanos está planteada pero hay un problema serio no es tema de discusión profunda, ni sistemática, ni por asomo con la responsabilidad que debería ser tomada en la campaña electoral. Los gritos de dolarizar si o no, no son el marco necesario para este debate.

Las opciones que están en danza están llenas de pros y contras, cuál más cuál menos es parte de ese debate necesario que debería darse en el marco institucional de la campaña electoral y después en el Congreso de la Nación.

Los argentinos que siempre creemos tener la fórmula no hay elección que no creamos trascendente y definitiva, sin embargo está sí parece tener esas características si uno de los temas principales que se plantea es nada más y nada menos que el sistema monetario que sostendrá nuestra economía para adelante.