De la serie Intimidad a la pornovenganza, pasando por tu celu

El celular suena con ese extraño ronquido que significa que ha llegado un mensaje. Es un video, lo abro como siempre y me encuentro cara a cara con dos desconocidos gimiendo en pleno acto sexual. Alguien me dice que los desconocidos son en realidad dos personas del pueblo, y que el lugar en el que están (supuestamente en horario de trabajo) es una institución pública, no importa cual. Mi cabeza de periodista me dice que si es una institución pública habrá lío; y mi lado femenino de inmediato se pone del lado de la mujer. "Va a sufrir" pienso y recuerdo esa mala palabra (pornovenganza). Lamento el instante en que confió en ese hombre.