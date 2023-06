Camino a las elecciones, la grieta alcanza a la oposición

Tal como veníamos advirtiendo en Radio Andina , las miradas no podían ser unidireccionales ya que la pelea opositora tenía incluso ribetes más “salvajes” que la del oficialismo, solo que por conveniencia y mala praxis comunicacional no se difundían suficientemente o eran directamente ocultadas.

Mientras Gerardo Morales en la soledad de una conferencia de prensa que estaba previsto dieran todos los titulares de los partidos de JxC y terminó brindando en soledad el Gobernador jujeño acusaba a Patricia Bullrich de armarle piquetes políticos para boicotear las estrategias de la alianza opositora, aquí en Mendoza Alfredo Cornejo se mostraba feliz con Bullrich y se avanzaba en las negociaciones para que Rodolfo Suarez acompañe a la ex ministra de Trabajo en 2001 . Estaba todo preparado para que fuera anunciada en estos días (quizás antes del domingo) pero que quedó postergado ante el estallido de la interna por la posible incorporación o no , precisamente de otro gobernador, Juan Schiaretti. La postergación también abre algunos interrogantes sobre si finalmente se concretará tal dupla o algún otro representante del radicalismo gane espacio en la carrera por acompañar a Bullrich.

Los fuegos artificiales ganan espacio en la oposición y el oficialismo agradece-eternamente- que la oposición decida llevarse la marcas y los reflectores en días decisivos para la definición de Alianzas y los nombres que integrarán las listas.

Las elecciones 2023 llegaron con furia. Ayer mientras Gerardo Morales cargaba fuerte contra Patricia Bullrich en Mendoza Alfredo Cornejo confirmaba que es uno de los principales sostenes politicos en el radicalismo de la ex ministra.

No son pocos los analistas de medios especializados en política porteños que en las últimas horas incluso hablan de un quiebre en la oposición. Parece por lo menos una presunción demasiado arriesgada. Nadie muere en las vísperas y mucho menos se suicida. La posibilidad de una ruptura opositora que, además, acarrearía la ruptura de los partidos que la integran no parece posible. Si aparece como mucho más cercana la posibilidad de una interna muy subida de tono con acusaciones graves, como ya se está mostrando en Santa Fe donde Carolina Losada acusó a su rival interno (también radical) de connivencia con el narcotráfico rosarino (cualquier similitud con la interna en Julián Domínguez y Aníbal Fernández en 2015 no es casualidad).

A propósito del oficialismo, crecen los rumores acerca de que el 20 de junio será el día en que por primera vez en mucho tiempo estarán sobre el mismo estrado los tres principales referentes en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Ese escenario sería el elegido por el oficialismo para oficializar la fórmula que pondría a consideración en las PASO.

Gran parte del oficialismo aún cree que es posible avanzar a un escenario donde se avance hacia un binomio único de unidad como oferta al electorado. Algo que en la realidad parece muy improbable tanto en el oficialismo como en la oposición. Más bien se debería tomar nota de que el escenario que se empieza a visualizar a futuro es de la hiper fragmentación que es, sin dudas, el marco ideal que preferirían los factores concentrados para apropiarse de los recursos de los países en vías de desarrollo. Hay que mirar con mucha atención y estudiar el modelo que se ha impuesto en la política peruana para advertir con claridad cual es la apuesta de los factores de poder.

Hasta dónde escalaran las internas en las próximas horas es un interrogante válido, sin embargo es interesante también despejar la banalización de las discusiones que crecerán. La decisión final de quienes representarán a cada fuerza política no es menor para la consideración de los ciudadanos, de esos nombres dependerá mucho el modelo de país que se pueda construir, o mejor dicho reconstruir, a partir de diciembre.