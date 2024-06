La Justicia absolvió a Domingo Cavallo por el megacanje

El caso había llegado hace más de un año a la CFCP, luego que la fiscal Fabiana León apelara la sentencia del TOF 4 y pidiera que el ex ministro fuera condenado a tres años de prisión.

La fiscal señaló que el objeto del juicio a Cavallo -también la investigación contra otros ex funcionarios y banqueros que fueron sobreseídos en la etapa sumarial- era establecer si se cometió delito al seleccionar a los bancos que participaron en el canje de una deuda estimada en alrededor de 50.000 millones de dólares.

León afirmó que Cavallo eligió a los siete bancos y acordó comisiones para procurar un beneficio para sí o las entidades, encabezadas por el Credit Suisse First Boston, a cargo del ex secretario del Tesoro estadounidense, David Mulford, quien también estuvo implicado en el caso.

Los otros bancos que integraban el consorcio y participaron de la operación llamada "megacanje" fueron el Galicia, Santander, Francés, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.

Cuando declaró ante el TOF 4, Cavallo expuso se que se trató de una operación con éxito; que se pagaron las comisiones habituales para ese tipo de servicios y que, mediante el proceso de reemplazo de bonos el Estado, se redujo la deuda pública.

Con el "megacanje" se buscó postergar vencimientos del pago de la deuda pública en el contexto de la crisis económica que atravesaba el país.

Durante la su declaración indagatoria, Cavallo dijo que se buscaba revertir el clima de incertidumbre que se había generado en marzo de 2001 debido a "la salida más fuerte de depósitos de la historia argentina del sistema financiero", para lo que se debía procurar rehabilitara el programa de asistencia denominado "blindaje".

Cavallo fue el único ex funcionario del gobierno de la Alianza que llegó a juicio por el "megacanje", ya que la Cámara Federal había sobreseído por prescripción a los otros nueve procesados, entre otros a David Mulford.

Los que se beneficiaron con la decisión de la Cámara fueron el actual presidente del Banco Central y ex diputado nacional del PRO, Federico Sturzenegger, el ex asesor del Ministerio de Economía, Horacio Liendo, el ex secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, y el ex subdirector de Financiamiento, Jacobo Dreizzen, entre otros.

Fuente: Télam