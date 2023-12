De qué se trata la ley migratoria que aprobó Francia

El Parlamento francés adopta una controvertida ley migratoria

El Gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso con la oposición.

La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ensalzó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley.

La orientación final del texto, claramente alineado con la derecha, generó tensiones entre los partidos afines a Macron y cinco ministros amenazaron con dimitir.

Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.

Las fuerzas de derecha defendían instaurar un mínimo de cinco años de residencia para abrir el derecho a ciertas ayudas. Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado en esta votación incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no "en situación de empleo".

Para ciertas prestaciones, será por ejemplo necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo, se requerirá haber permanecido en el país al menos 32 meses.

Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.

En un comunicado conjunto, varias oenegés y sindicatos denunciaron el acuerdo y describieron el proyecto de ley como el "más regresivo desde hace al menos 40 años" en Francia.

Fuente: Télam