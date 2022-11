Los hijos del Vasco y un insólito pedido a su padre

El Vasco afirmó que el encuentro internacional que tendrá frente a los comandados por Lionel Scaloni será un desafío para su plantel, puesto que lo que les interesará será "poder estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no". Además, aseveró que trata de "no hablar mucho de Messi", aunque puede hacer alguna broma con los que tiene más confianza. "Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta".

En plena preparación del partido, el Vasco confesó la particular petición que le hicieron sus hijos, fanáticos de la albiceleste. "Los dos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta. Les digo 'mirá que yo voy a jugar un partido, eh'. 'Que no lo toques'... No, no, de todo. Vos te reís, pero me llaman, están obsesionados. No les doy mucha bola, por suerte estoy lejos y es la madre la que se ocupa de ellos", detalló.