Del Piero puso a la Argentina entre las candidatas

Alessandro Del Piero participó de un congreso tecnológico en Lisboa, y dio a conocer quiénes son sus principales aspirantes al título en el Mundial de Qatar , entre los que incluyó a la Argentina y también dijo que no descarta alguna sorpresa dado que siempre hay un "tapado" que llega a instancias definitorias.

El ex delantero de la Juventus no arriesgó por una posible sorpresa y dijo: "No puedo decir quién será el tapado porque siempre es impredecible, pero estoy deseando ver que ocurre". Además, compartió su deseo de que haya un nivel alto fuera de las grandes potencias: "Espero que los equipos de Medio Oriente y África jueguen mejor que en los últimos años, eso va a incrementar el hecho de que el fútbol es mundial" comentó Del Piero.