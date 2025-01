Quién es el padre futbolista de Chiara, de Gran Hermano

Lo que comenzó como una relación inquebrantable terminó en un conflicto público. Diego Maradona acusó a Mancuso de haber utilizado su nombre en un contrato comercial sin autorización. "Yo dejé la selección por vos, me he peleado con el país por vos, hasta con mis hijas me peleé por vos. ¿Y me hacés esto?", habría dicho Maradona, según declaraciones en los medios. Mancuso negó las acusaciones, pero el vínculo nunca se recuperó.

"No me quedó nada pendiente con Diego porque todo lo que tenía que decirle se lo dije en la cara y él a mí. El Diego que estuvo conmigo no era el mismo que el que se vio en los últimos tiempos. Me quedo con su imagen de 2005 a 2010, que fue brillante. El peso que tenía, cómo participaba en cada evento deportivo, lo lúcido que estaba, lo bien que hablaba... Con ese Maradona me quedo yo", remarcó en el aire de "Acá hay buen fútbol" en 2021.