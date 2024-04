Lo nuevo de Zendaya llegó al cine y es un éxito total

Zendaya vuelve a las grandes pantallas de la mano de Luca Guadagnino. Luego de la exitosa Call Me By Your Name y la controvertida Bones and All, el director decidió apostar nuevamente al romance, pero esta vez, con el tenis como escenario. Desafiantes es la nueva película del cineasta, que llegó a la pantalla grande y que mantiene a sus fanáticos en vilo ya que obtuvo el visto bueno de la crítica.