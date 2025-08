Lali en Mendoza: 5 razones por las que está en la cima del pop argentino

Lali Espósito encendió la provincia de Mendoza este sábado 2 de agosto con su LALI TOUR 2025 y confirmó por qué es la popstar más potente del país. Presentó su disco NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA ante 4000 personas que cantaron cada tema con pasión en el Arena Maipú.

1. Un concepto musical provocador y una puesta escénica arrolladora

Desde el primer tema, Lokura, hasta el cierre explosivo con No me importa, Lali ofreció una experiencia escénica tan visceral como liberadora. Su nuevo álbum, lanzado en abril, propone un universo distópico, provocador y crudo, que en vivo cobra vida con fuerza teatral, luces intensas, coreografías afiladas y un vestuario que no dejó indiferente a nadie.