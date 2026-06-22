Día del padre en Gran Hermano: las desgarradoras historias de los participantes que conmovieron al país

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Por Sitio Andino MuchoShow







La gala de Gran Hermano de este domingo se transformó en una montaña rusa de emociones al coincidir con la celebración del Día del padre en Argentina. La producción sorprendió a los hermanitos con una dinámica profunda que consistió en enfrentar a cada jugador con una fotografía de su progenitor, desatando confesiones tan inesperadas como desgarradoras frente a las cámaras.

¿Cómo vivieron los participantes de Gran hermano esta fecha tan especial? La gala del 21 de junio dejó de lado las estrategias de juego por unas horas para dar paso a las historias de vida más íntimas de los concursantes. Andrea del Boca encarnó el lado más emotivo y tierno de la noche al romper en llanto ante la imagen de Nicolás del Boca. Conmovida, la actriz recordó su legado: "Mi papá es mi mentor... Lo amo y lo extraño cada día. Es, junto con mi madre, la persona a la que le debo todo lo que soy. Me enseñaron desde muy chica los valores, no creérmela, ser una laburante".

Embed ¡La emoción a flor de piel!❤️ Andrea recuerda a su padre en este día especial.



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Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando llegó el turno de Emanuel Di Gioia, cuyo relato sobre la violencia que sufrió en su infancia paralizó a sus compañeros y a la audiencia. El participante reveló que su padre era diácono y que, aunque puertas afuera del barrio aparentaba ser un ejemplo, en la intimidad ejercía extrema violencia física y psicológica contra su familia."Me maltrató mucho de chico, me cagó a palos muchas veces. Nos dejó sin casa, sin comida, ropa ni recuerdos, no tengo una foto de chico", confesó con crudeza, para luego mirar a la cámara con firmeza y cerrar con una lección de superación: "Pá, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija".

Embed La cruel y violenta historia familiar de Emanuel se animó a compartir con sus compañeros



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Me destrozó porque me sentí identificada, no importa cuantos años tengas, si tu papá no supo darte amor, el niño chuiquito que habita en vos, no deja nunca de llorar. pic.twitter.com/Xjd0fTXpKx — (@HaditaChisme) June 22, 2026 La jornada demostró que, más allá de la competencia por la permanencia en Gran Hermano, los lazos y las heridas de la infancia siguen doliendo. La apertura de los participantes respecto de sus historias de vida hizo que la gala de anoche fuera una de las más memorables y humanas de la temporada actual.