22 de junio de 2026
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Día del padre en Gran Hermano: las desgarradoras historias de los participantes que conmovieron al país

Emoción, heridas abiertas y dolorosos testimonios marcaron una gala histórica en Gran Hermano por el Día del Padre, conmoviendo a millones de espectadores.

Día del padre en Gran Hermano: las desgarradoras historias de los participantes que conmovieron al país

Día del padre en Gran Hermano: las desgarradoras historias de los participantes que conmovieron al país

Por Sitio Andino MuchoShow

La gala de Gran Hermano de este domingo se transformó en una montaña rusa de emociones al coincidir con la celebración del Día del padre en Argentina. La producción sorprendió a los hermanitos con una dinámica profunda que consistió en enfrentar a cada jugador con una fotografía de su progenitor, desatando confesiones tan inesperadas como desgarradoras frente a las cámaras.

¿Cómo vivieron los participantes de Gran hermano esta fecha tan especial?

La gala del 21 de junio dejó de lado las estrategias de juego por unas horas para dar paso a las historias de vida más íntimas de los concursantes. Andrea del Boca encarnó el lado más emotivo y tierno de la noche al romper en llanto ante la imagen de Nicolás del Boca. Conmovida, la actriz recordó su legado: "Mi papá es mi mentor... Lo amo y lo extraño cada día. Es, junto con mi madre, la persona a la que le debo todo lo que soy. Me enseñaron desde muy chica los valores, no creérmela, ser una laburante".

Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando llegó el turno de Emanuel Di Gioia, cuyo relato sobre la violencia que sufrió en su infancia paralizó a sus compañeros y a la audiencia. El participante reveló que su padre era diácono y que, aunque puertas afuera del barrio aparentaba ser un ejemplo, en la intimidad ejercía extrema violencia física y psicológica contra su familia."Me maltrató mucho de chico, me cagó a palos muchas veces. Nos dejó sin casa, sin comida, ropa ni recuerdos, no tengo una foto de chico", confesó con crudeza, para luego mirar a la cámara con firmeza y cerrar con una lección de superación: "Pá, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija".

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En esa misma línea de heridas abiertas se plantó Alejandra Majluf, quien revivió el nulo apoyo que recibió de su progenitor al elegir su vocación artística. "Él me dijo que si yo iba a ser actriz no lo veía más... No quiso ver ninguna obra mía ni nada nunca jamás", rememoró la participante con dolor, detallando que el desprecio persistió a lo largo de los años: "Cuándo yo un día en el 2017 lo llame para el cumpleaños, me dijo que yo era una fracasada".

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La jornada demostró que, más allá de la competencia por la permanencia en Gran Hermano, los lazos y las heridas de la infancia siguen doliendo. La apertura de los participantes respecto de sus historias de vida hizo que la gala de anoche fuera una de las más memorables y humanas de la temporada actual.

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