¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Esto dicen las encuestas

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de que dos participantes lograran salir de placa el jueves al recibir la menor cantidad de votos negativos del público, la lista definitiva de nominados quedó conformada por Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero .

Mientras tanto, el debate creció en las redes sociales . Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a difundir distintas encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

De acuerdo con los sondeos que circulan en X e Instagram, "Titi" Tcherkaski aparece como la participante más comprometida y lidera la mayoría de las encuestas con voto negativo. Detrás de ella se ubican Solange Abraham y Cinzia Francischiello, quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que uno de ellas tiene chances de convertirse en el próximo eliminado.

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