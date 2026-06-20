20 de junio de 2026
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¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Esto dicen las encuestas

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Esto dicen las encuestas

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Esto dicen las encuestas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que dos participantes lograran salir de placa el jueves al recibir la menor cantidad de votos negativos del público, la lista definitiva de nominados quedó conformada por Solange Abraham, Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.

Mientras tanto, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a difundir distintas encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano
Catalina

Catalina "Titi" Tcherkaski, Solange Abraham y Cinzia Francischiello lideran el voto negativo en las encuestas

De acuerdo con los sondeos que circulan en X e Instagram, "Titi" Tcherkaski aparece como la participante más comprometida y lidera la mayoría de las encuestas con voto negativo. Detrás de ella se ubican Solange Abraham y Cinzia Francischiello, quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que uno de ellas tiene chances de convertirse en el próximo eliminado.

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