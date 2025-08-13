Por si no sabías

Qué dice la psicología sobre las personas que llevan siempre las uñas cortas

Según la psicología, llevar siempre las uñas cortas puede decir mucho sobre tu personalidad. Descbrí todos los detalles en esta nota.

Qué dice la psicología sobre las personas que llevan siempre las uñas cortas

Qué dice la psicología sobre las personas que llevan siempre las uñas cortas

Por Sitio Andino Lifestyle

Muchas personas eligen lucir sus uñas con diferentes formas y largos como parte de su estilo personal. Para muchos, es una forma de destacarse. Sin embargo, según la psicología, llevarlas siempre cortas podría tener significados específicos relacionados con la personalidad.

Qué significa que una persona tenga siempre las uñas cortas, según la psicología

Quienes conocen del tema afirman que llevar las uñas siempre cortas puede ser sinónimo de comodidad, ya que quienes optan por este estilo suelen priorizar la funcionalidad por sobre la estética.

Además, este hábito puede reflejar una personalidad pragmática, enfocada en la eficiencia y en resolver las cosas de manera simple.

En cambio, quienes se muerden o liman compulsivamente las uñas (comportamiento conocido como onicofagia) podrían estar manifestando señales de estrés, nerviosismo o ansiedad. Este tipo de conductas suele asociarse a personas con una personalidad más reservada, introvertida o que prefieren la sencillez antes que lo llamativo. / TN

