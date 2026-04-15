15 de abril de 2026
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Ni en la puerta ni sueltos: dónde poner los huevos en la heladera para que duren más

Descubrí el truco para que los huevos duren más en la heladera y conserven su frescura por más días. Te contamos dónde guardarlos correctamente.

Ni en la puerta ni sueltos: dónde poner los huevos en la heladera para que duren más

Ni en la puerta ni sueltos: dónde poner los huevos en la heladera para que duren más

Foto: ChatGPT
 Por Juan Pablo Strappazzon

Los huevos son uno de los alimentos más consumidos en los hogares. Sin embargo, lograr que duren más tiempo es un desafío frecuente. En esta nota, te contamos dónde conviene guardarlos en la heladera para conservar su frescura y calidad por más días.

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Esta es la forma correcta de guardar los huevos en la heladera

Esta es la forma correcta de guardar los huevos en la heladera

El truco para que los huevos duren más en la heladera

Según información de TN, guardar los huevos en la puerta de la heladera es un error muy común. Esa zona sufre constantes cambios de temperatura cada vez que se abre, lo que acelera su deterioro y puede afectar su seguridad para el consumo.

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Para conservarlos mejor, según recomiendan los expertos, lo ideal es ubicarlos en los estantes centrales de la heladera, donde la temperatura se mantiene más estable. Además, conviene dejarlos en su envase original, ya que los protege y ayuda a preservar sus condiciones.

Otro punto clave es evitar colocarlos cerca de alimentos con olores intensos, como ajo o cebolla. La cáscara permite el paso de aromas, por lo que pueden absorberlos y alterar su sabor.

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