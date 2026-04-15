Ni en la puerta ni sueltos: dónde poner los huevos en la heladera para que duren más Foto: ChatGPT

Por Juan Pablo Strappazzon







Los huevos son uno de los alimentos más consumidos en los hogares. Sin embargo, lograr que duren más tiempo es un desafío frecuente. En esta nota, te contamos dónde conviene guardarlos en la heladera para conservar su frescura y calidad por más días.

huevo (2) Esta es la forma correcta de guardar los huevos en la heladera El truco para que los huevos duren más en la heladera Según información de TN, guardar los huevos en la puerta de la heladera es un error muy común. Esa zona sufre constantes cambios de temperatura cada vez que se abre, lo que acelera su deterioro y puede afectar su seguridad para el consumo.

Para conservarlos mejor, según recomiendan los expertos, lo ideal es ubicarlos en los estantes centrales de la heladera, donde la temperatura se mantiene más estable. Además, conviene dejarlos en su envase original, ya que los protege y ayuda a preservar sus condiciones.

Otro punto clave es evitar colocarlos cerca de alimentos con olores intensos, como ajo o cebolla. La cáscara permite el paso de aromas, por lo que pueden absorberlos y alterar su sabor.

Así como este consejo puede ayudarte, hay otro hábito muy común con los electrodomésticos que podría ponerte en riesgo. Hacé click y conocé todos los detalles.

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