Mascota: ni los ruidos fuertes ni el aburrimiento explican por qué tu gato hace esto y deberías prestarle atención

Lo que tu gato hace y no deberías ignorar

Un gato no actúa sin motivo. Cuando se vuelve agresivo de forma repentina, come sin control o se aísla más de lo habitual, está emitiendo señales que deben ser atendidas. Estas conductas, aunque comunes, no deberían tomarse a la ligera. Lo que podría parecer una simple “mala costumbre” puede estar relacionado con estrés, ansiedad o una enfermedad.