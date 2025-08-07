Jardinería práctica

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Descubrí cuál es la mejor forma de cultivar plantas de tomate y cómo cambia el cuidado si lo hacés en tierra o en una maceta.

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

 Por Analía Martín

Quienes disfrutan cuidar sus plantas saben que cultivar tomates es una de las experiencias más gratificantes de la jardinería hogareña. No se necesita un gran jardín para tener buenos resultados. Con los cuidados correctos y un espacio soleado, podés comenzar tu huerta casera incluso en un balcón.

Sembrar tomate es más simple de lo que parece. Podés hacerlo en tierra o en una maceta grande, siempre que el recipiente tenga buen drenaje. Elegí una maceta de al menos 20 litros, con tierra fértil mezclada con compost y perlita. También podés comenzar con un semillero y luego trasplantar, asegurándote de que el tallo esté firme y la raíz bien cubierta.

La exposición al sol es clave. Esta planta necesita al menos 6 horas de luz solar directa por día. Además, es fundamental mantener el sustrato húmedo pero sin encharcar. Un error común es el exceso de riego, lo cual puede provocar hongos y otras enfermedades. Regá con regularidad pero con moderación.

Para que la planta de tomate crezca con firmeza, es importante colocar un tutor o enrejado. Este soporte ayuda a que la planta no se caiga con el peso del fruto. También facilita que reciba más aire y luz entre las ramas, lo que mejora la producción y previene plagas.

plantación de tomate, jardinería
C&oacute;mo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Agregá fertilizante cada dos semanas. Podés usar compost casero o fertilizantes líquidos naturales, que favorecen el crecimiento y la formación de flores y frutos. Observá cómo evoluciona tu planta para ajustar el abono si es necesario.

Diferencias entre sembrar tomate en tierra o en maceta

Sembrar en tierra suele permitir un mayor desarrollo radicular y mayor producción. Las plantas sembradas directamente en el suelo pueden alcanzar mayor tamaño y generar más frutos si las condiciones climáticas y del terreno son favorables. Sin embargo, se pierde control sobre el tipo de sustrato y el drenaje puede ser más complicado.

Por otro lado, las macetas ofrecen flexibilidad y control. Podés moverlas según la luz solar, controlar mejor la humedad y evitar algunas plagas del suelo. El tomate en maceta crece bien si se elige el recipiente adecuado y se mantiene una jardinería ordenada en cuanto al riego y fertilización constante.

tomates cherry en maceta, jardinería
C&oacute;mo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Cómo sembrar una planta de tomate y elegir el mejor lugar sin fallar

Consejos útiles para el cuidado de tus plantas de tomate

  • Evitá el riego por encima de las hojas. Hacelo siempre al pie de la planta.
  • Quitá las hojas inferiores cuando empiece a crecer, para evitar enfermedades.
  • Rotá el cultivo cada año si lo hacés en tierra, para conservar la salud del suelo.
  • Cosechá los tomates cuando tengan buen color y estén firmes, pero no duros.

Cultivar tomates en casa es una excelente forma de conectarte con tus plantas, disfrutar de alimentos frescos y aprovechar cualquier rincón verde. Con paciencia y constancia, vas a lograr una cosecha sabrosa y natural./TyCSport.

