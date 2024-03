Las severas críticas a Marcelo Gallardo por parte de un exjugador de Estudiantes: "No le gana a nadie"

Tagliani, reconocido hincha de Boca Juniors, no escatimó en sus comentarios. "A Gallardo no lo puedo ni ver, siempre jugué en contra porque tiene un año menos que yo. Tuvo la suerte de tener un presidente muy pillo, muy vivo, que fue el que le hizo ganar todo a Gallardo . Gallardo no ganó nada", expresó en una entrevista con Bolavip, desacreditando los 14 títulos obtenidos por el Muñeco en River.

El exdelantero, con una carrera profesional que abarcó 20 años y múltiples destinos, incluyendo Chile, Perú, Venezuela e Italia, no dudó en cuestionar la capacidad de Gallardo en su nuevo desafío en el Al-Ittihad de Arabia Saudita. "Fijate ahora está en Arabia y no le gana a nadie. Gallardo tuvo la suerte de tener un D'Onofrio que fue un crack, 'vos me tiraste una piedra y listo'. Boca no pudo aprovechar eso", añadió Tagliani.