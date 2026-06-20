Receta de empanadas de pollo caseras: como las de antes, como las de la abuela

“ ¡A coooomer! ” se escucha desde la cocina, como ese llamado que atravesaba toda la casa y nos hacía llegar corriendo sin pensarlo. ¿Te acordás? Era la abuela , que ya tenía la mesa lista y el aire lleno de ese aroma inconfundible a empanadas de pollo recién hechas . No hacía falta mirar el calendario: el olor a masa dorada y a relleno casero anunciaba domingo, reunión y hogar.

Todos ya estaban listos, aunque nadie quería ser el primero en romper la espera. Las empanadas llegaban humeantes, crujientes por fuera y jugosas por dentro, con ese relleno de pollo bien sabroso que solo la abuela sabía lograr. Entre risas, miradas y ansiedad compartida, siempre había alguien que se adelantaba. Si querés volver a ese sabor de infancia, Lucía “Chicha” Ortega comparte su receta especial de estas empanadas de pollo como las de la abuela .

La receta comienza con la preparación de la masa , en ese momento inicial en el que la cocina todavía está tranquila y todo parece empezar a tomar forma. Para eso se mezclan 500 gramos de harina de trigo con una cucharadita de sal en un bol. Luego se incorpora poco a poco el aceite (150 ml, puede ser de oliva suave o de girasol) y el agua templada (150 ml), mezclando hasta obtener una masa uniforme. Después se amasa durante unos minutos hasta que quede suave y manejable.

Se forma una bola, se cubre y se deja reposar durante aproximadamente 30 minutos para que la masa tome mejor textura, como si estuviera tomando aire antes de lo que viene.

empanadas de pollo Empanadas de pollo: la receta tradicional que conquista a todos

Mientras la masa reposa, se prepara el relleno. En una sartén con un poco de aceite se sofríen la cebolla, el ajo y los pimientos cortados en tiras. Se cocina todo durante unos 10 minutos hasta que las verduras estén tiernas y empiecen a liberar ese aroma que llena la cocina. Luego se añade sal, pimienta y se deja que los sabores se integren bien.

Cuando las verduras están listas, se incorpora el pollo previamente cocido y desmenuzado junto con el pimentón dulce. Se mezcla todo y se cocina unos minutos más. En ese punto, ya fuera del fuego y con el relleno templado, se añade el queso rallado, que se funde ligeramente con el calor residual y aporta una textura más cremosa y un sabor más suave. A continuación, se incorpora el huevo picado, que añade cuerpo al relleno y un contraste suave en cada bocado. Después se deja enfriar completamente el relleno antes de armar las empanadas.

Para el armado, se divide la masa en porciones pequeñas del mismo tamaño. Cada porción se estira en forma de disco individual. En el centro de cada disco se coloca una porción del relleno ya frío. Luego se doblan formando medias lunas, se sellan bien los bordes con los dedos o un tenedor, realizando el típico repulgue. Por último, se hace un pequeño corte o agujero en la parte superior para permitir la salida de vapor. Finalmente, se pintan con huevo batido.

salsa criolla

Las empanadas se hornean a 200 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que queden doradas y bien cocidas. Como toque final, se pueden acompañar con salsa criolla para darles más sabor.

Y para seguir disfrutando de los sabores que atraviesan generaciones, Lucía “Chicha” Ortega también enseña cómo preparar ñoquis caseros, esa receta que une tradición y mesa familiar en cada bocado.