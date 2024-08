La nueva panelista de Bendita y la polémica que rodea a su elección.

andres-nara-barbasola.webp

Lo cierto es que, independientemente de la reacción de la audiencia, la novedad no fue bien recibida por todos en el panel. Edith Hermida, en particular, no pudo contener su disgusto y protagonizó una escena de celos con el conductor del programa: “A mí no me consultaste nada. Yo tengo que saber quién viene y quién no. Bueno, dejámelo pensar”, le reprochó con un tono punzante, según publica Minutouno.