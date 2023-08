La conmovedora historia de La Joaqui, la cantante del momento.

La Joaqui , una figura que tomó por asalto las redes sociales y la pantalla chica, sigue sumando seguidores a pasos agigantados, superando ya los cuatro millones . Este impresionante número no solo resalta su creciente popularidad, sino también su poderosa influencia sobre sus apasionados fanáticos.

Más allá de su éxito en el mundo del espectáculo, la cantante de RKT, cuyo nombre resuena con fuerza, destaca no solo por su música y sus letras pegajosas, sino también por su inspiradora historia de maternidad . Con dos hijas a su lado, La Joaqui encuentra su " cable a tierra " en la dulzura y apoyo que recibe de sus pequeñas.

Dos caminos de maternidad, una determinación firme

La maternidad llegó temprano para La Joaqui, quien se convirtió en madre por primera vez a los 21 años. Su primogénita, Shaina, ahora con 6 años, nació de su relación con el artista Coqeéin Montana. Sin embargo, el padre decidió distanciarse, dejando a La Joaqui para asumir el rol de madre soltera. Sobre esta experiencia, La Joaqui compartió: "Cuando quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés. Y yo me fui por un lado y él por el otro".