Juliana Di Tullio pidió la expulsión del PJ de Scioli y dos senadores que acompañaron la Ley Bases

La senadora y titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), pidió hoy la expulsión del secretario de Turismo, Daniel Scioli , y de dos senadores peronistas no kirchneristas del Partido Justicialista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ditulliojuli/status/1802209161440112882&partner=&hide_thread=false No nos vencieron ni nos vencerán. Sentimos orgullo de ser peronistas.

Hoy, 16 de junio, día q intentaron matar a Perón con un bombardeo a plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 16, 2024

En el caso de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabiente, Guillermo Francos.

Juliana Di Tullio: "No es nuestro nombre"

"No hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. No en nuestro nombre", finalizó Di Tullio. Se trata de una de las espadas con las que cuenta la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado.

Tanto Kueider como Espínola pertenecen al bloque Unidad Federal, que es un desprendimiento del interbloque kirchneristas que, además de Unión por la Patria, lo integra el Frente Nacional y Popular que lidera José Mayans (Formosa).

Con sus aprobaciones, el tratamiento de la Ley de Bases terminó empatada en 36 y desequilibró la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.