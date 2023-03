Influenza aviar: el ISCAMEN refuerza el control en barreras sanitarias.

La provincia de Mendoza no está ajena a los problemas que puede causar la enfermedad, dado que ingresan cantidades importantes de estiércol aviar como enmienda o mejoradores de suelos pobres en materia orgánica. En este sentido, se ha instruido al personal técnico del instituto para que evalué, junto a los técnicos de la Dirección de Ganadería, los riegos que pudiera acarear el movimiento de estiércol aviar, quedando facultados ambos organismos, siempre que se tenga fundamento científico, a impedir el ingreso de la mencionada enmienda de suelo a la provincia.

Damián Carbó, director de Ganadería de la provincia, comentó: “El ISCAMEN cumplirá una función fundamental en los ingresos a la provincia. Es necesario que se recuerde que está prohibido el movimiento de aves que no sean con destino a producción. Es decir, solo se permite el tránsito de aves a cargo de una avícola multiplicadora hacia granjas con producciones a nivel comercial”.

El funcionario amplió: “No se permite ningún otro movimiento de aves para posiciones, venta de animales como mascota o bien cría de animales a escala no productiva y es de suma importancia tener en cuenta los conocimientos básicos respecto de la enfermedad en los animales para que, en caso de observarse posibles síntomas, se pueda hacer un diagnóstico temprano y pronta intervención por parte del Senasa”.

Sobre el traslado

Tanto las aves vivas como el estiércol aviar deben movilizarse con un documento (DTE documento tránsito electrónico) emitido por el Senasa, a las granjas o establecimientos productores, por lo que en Barreras Sanitarias se implementará el sistema informático SIG-Barreras para toda aquella carga, animal o vegetal, cuya documentación sea emitida por Senasa.

Se han intensificado además las medidas de control en el Aeropuerto El Plumerillo, a través del control fitosanitario apostado allí: se cuenta con un detector de materia orgánica, para optimizar las tareas de control.

Influenza aviar

La influenza aviar tipo A es una enfermedad contagiosa de declaración obligatoria, causada por un virus que afecta a muchas especies aviares y nunca estuvo presente en Argentina, por lo que se la considera exótica. Las aves acuáticas, en particular, se consideran un reservorio importante de este virus.

La detección y notificación temprana, la atención inmediata, así como las medidas de bioseguridad son pilares fundamentales de la estrategia de prevención y contención con la colaboración permanente del sector productivo y toda la comunidad.

Es importante destacar que la influenza aviar no se transmite a los humanos por consumo de carne o huevos. Por eso, el consumo de estos productos no pone en peligro la salud humana. El riesgo de transmisión a las personas es muy bajo. Solo se produce por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus, sin protección, a través de sus secreciones o excreciones, por lo que Senasa recomienda no tocar aves muertas o con signos nerviosos.

En caso de encontrar algún ave en estas situaciones, evitar el contacto directo y notificar al Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación Notificaciones Senasa, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; ingresando al apartado “Avisa al Senasa de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11-5700-5704 o al 11-3585-9810.

Sistema Integral de Barreras Sanitarias del Iscamen

Por su ubicación estratégica, las Barreras Sanitarias creadas específicamente para impedir el ingreso de plagas y enfermedades agrícolas y animales (mosca del Mediterráneo y fiebre aftosa) han integrado con el tiempo diversas funciones que son delegadas por organismos nacionales y provinciales. Por ejemplo, la desinsectación de todos los vehículos que ingresan a la provincia, el control de los materiales de propagación vegetal, del movimiento de recursos naturales renovables, de conservas de origen vegetal y de los productos agroquímicos que ingresan a la provincia.

Las Barreras Sanitarias del ISCAMEN controlan a todas las especies de ganado en pie, verificando su estado sanitario y la documentación pertinente, así como el estado higiénico-sanitario de productos, subproductos y derivados de origen animal, en estado natural o industrializado.