Gran Hermano 2022: ¿Quién es Jesús, el otro padre de Nacho?

Con el tiempo, la nueva familia se mantuvo muy unida pese a haberse terminado la relación amorosa entre Jesús y Rodo. “El trato era prácticamente de igual a igual, no trato a los niños como niños, sino como personas”, contó Jesús, en vivo en El debate (Telefe) desde la casa de Gran Hermano, sobre los primeros encuentros con el pequeño.

“Hubo un dilema, porque no sabía cómo llamarme. La gente le decía ‘Es tu tío’. Él tiene dos tíos fantásticos y yo no me sentía capaz de suplir un espacio como eso. Le dije: ‘Soy tu mejor amigo’. Y Nacho con cinco años me dijo: ‘Eso es muy general, yo tengo muchos amigos y vos sos distinto. Entonces le dije que era su único amigo, y ahí salió la palabra MUA, que es como siempre me ha llamado, mi único amigo”, así contaba Jesús acerca de los primeros pasos en la formación del vínculo entre ambos.

Desde ese primer momento, el lazo que los unió se volvió muy fuerte pese a encontrarse distanciados por las adversidades de la vida: la separación de Rodolfo, los múltiples viajes y las diferentes residencias por las que ambos tuvieron que transitar.

LA NACION