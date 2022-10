Trece fantásticas películas a las que seguir en Sitges 2022

'La piedad' de Eduardo Casanova

Flamante ganadora de la sección principal del Fantastic Fest de Austin, Texas, el certamen de género más importante en Estados Unidos. Una grotesca y delirante relación tóxica entre madre e hijo, con paralelismos entre la relación de toxicidad que se estable también entre una dictadura y su pueblo (y, en concreto, utilizando la de Corea del Norte), sirve para desplegar el personal imaginario y estilo visual de Eduardo Casanova, en su segundo largometraje tras debutar con 'Pieles' en 2017 (Sección oficial fantástica)

'Venus' de Jaume Balagueró

Inaugurando el festival por todo lo alto tendremos lo nuevo del director leridano. Inspirándose en el relato 'Los sueños de la casa de la bruja' de H.P. Lovecraft, horror sin límites trasladado a la actualidad, a un edificio del extrarradio de Madrid, y una Ester Expósito perseguida por unos matones por haber robado una bolsa llena de dinero del club nocturno donde trabaja (el menor de sus problemas) y también víctima de extraños fenómenos sobrenaturales (y aquí es donde la cosa se pondrá mucho peor).

''Despidiendo a Yang' de Kogonada

Una propuesta más sobre las relaciones y androides y humanos. ¿Una más? El cineasta estadounidense Kogonada, nacido en Corea del Sur, ofrece una meláncolica y enigmática vuelta de tuerca mezclando universos como el de Philip K. Dick e incluso Charlie Kaufman. Protagoniza Colin Farell en uno de sus papeles más sorprendentes (Sección oficial fantástica fuera de competición).

'Jerk' de Gisèle Vienne

Ahora que están tan en boga los 'true crimes' vayamos con otro realmente espeluznante. La historia de Dean Corll que entre 1970 y 1973 y con la ayuda de dos adolescentes, fue condenado por secuestrar, violar, torturar y asesinar al menos 28 niños en Houston, Texas (Nuevas visiones).

'Hunt' de Lee Jung-Jae

El jugador 456 de la archifamosa 'El juego del calamar' vuelve. O mejor dicho, su actor, un Lee Jung-Jae que ahora está detrás de las cámaras, y también delante, dirigiendo y coprotagonizando un intenso triller de acción con espías infiltrados, y giros inesperados, en la Corea del Sur de los años 80. (Órbita).

'Cerdita' de Carlota Pereda

En cualquier otra situación, Sara (Laura Galán) no habría dudado en ayudar a unas chicas secuestradas por un asesino en serie en el pueblo donde veranea. Pero, ¿y si esas chicas le hacían bullying, burlándose por su sobrepeso? ¿y si además sintiera cierta simpatía hacia el secuestrador por haberla ayudado en un momento determinado? Carlota Pereda debuta en el largo adaptando su premiado corto de 2018. Y parece que no le está yendo nada mal. Por ejemplo, ha obtenido el premio a mejor película de terror también en el Fantastic Fest (Sección oficial fantástica, fuera de competición).

'Les cinq diables' de Léa Mysius

No hay que perder de vista a las cineastas francesas y que en los últimos años nos han dado nombres ya de referencia en el género como Julia Ducournau. Aquí tendremos un retrato realista, pero a la vez construyendo un universo fantástico propio en torno a una familia que posee extraños poderes. Y lo que podría haberse quedado en un drama familiar acaba derivando en algo mucho más perturbador a causa de la hija pequeña de la familia (Sección oficial fantástica).

'As Bestas' de Rodrigo Sorogoyen

En Sitges y nada menos que con el aval de haber logrado el premio del público del pasado Festival de San Sebastán. Sorogoyen se ha erigido como un autor incontestable en el panorama del mejor thriller español. Su nuevo thriller es claustrofóbico, pese a tener lugar en los parajes de una aldea gallega, y con una tensión creciente, la que se irá cociendo entre un matrimonio francés dispuesto a vivir de la agricultura ecológico y los intereses de algunos vecinos, decididios a vender los terrenos para la creación de un parque eólico (Órbita, clausura)

'You Won't Be Alone' de Goran Stolevski

Una joven es secuestrada, apartada de los suyos y convertida en bruja por un espíritu maligno. Pero, con el tiempo, la muchacha sentirá curiosidad por lo que significa ser y sentir como un humano. Por ello irá ocupando el cuerpo de distintos aldeanos, a los que previamente deberá haber matado. Y lo mejor, ambientado en un pequeño pueblo de las montañas de Macedonia, en el siglo XIX, es que se presenta con el credencial de ser uno de los mejores relatos sobre brujas que se haya realizado (Sección oficial fantástica).

'Leonor Will Never Die' de Martika Ramirez Escobar

Desde Filipinas nos puede llegar una de las mejores sorpresas de Sitges. Una historia mágica que rebosa amor por el cine a través de una anciana, guionista retirada, que lucha por solucinar los problemas económicos de su familia. Rebuscando entre un guion suyo inacabado se encontrará de pronto, y por arte de magia, dentro de su propia película (Nuevas visiones).

'Inu-Oh' de Masaaki Yuasa

¿Un anime musical con rock medieval y ópera? Ver para creer. No nos olvidemos de la animación en Sitges, y la que promete ser toda una experiencia es lo nuevo del director de 'Lu Over the Wall' o 'El amor está en el agua' con una psicodélica historia en el Japón del siglo XIV y dos peculiares protagonistas, Inu-Oh, un bailarín con habilidades extraordinarias, y Tomona, un músico ciego (Anima't, sesiones especiales).

'Nocebo' de Lorcan Finnegan

Si eres de los que creiste encontrar en el director de 'Vivarium' a un director digno de seguir en el género fantástico, seguramente no querrás perderte su nuevo trabajo. El director irlandés, que no parece muy amigo de contar historias precisamente convencionales, y en esta ocasión nos propone una serie de reflexiones de actualidad a través del relato de una mujer que sufre una extraña y desconcertante enfermedad. El atractivo añadido es su protagonista, una Eva Green que además estará presente en Sitges (Sección oficial fantástica).

Películas en Sitges 2022

'Hasta los huesos: Bones and All' de Luca Guadagnino

Y trece... más una. Entre las imprescindibles está, naturalmente, la película que tiene el honor de clausurar el certamen. Protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet, lo nuevo de Luca Guadagnino es un drama romántico y una road movie muy especial. Uno de su referentes podría ser 'Malas tierras' de Terrence Malick, pero ubicada en la Norteamérica del presidente Reagan, en los años 80. Y, lo más chocante, los personajes viven en un mundo en el que, literalmente, existe el canibalismo. Los dos mismos protagonistas lo son y desean comprender porque tienen esa necesidad de devorar a las personas que aman. Ternura, supervivencia y destrucción.

