Semana de la Moda: las tendencias más extravagantes

El 'barbiecore' sigue entre nosotras

Por si tenías dudas, sí, el rosa va a seguir entre nosotras la siguiente temporada. En 'total looks' y en prendas, pero la tendencia 'barbiecore' parece que no se va a quedar solo con el calor, así que si te atreves, arriesga incluso con un nuevo abrigo y con unos pendientes XXL, porque estos no son los únicos que vas a ver.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Los colores llamativos iluminan nuestro armario

De hecho, no solo el rosa va a invadir los escaparates la próxima temporada, sino que los colores llamativos se van a ir colando en nuestros 'outfits', a pesar del frío, de la lluvia y de los días nublados.

Valentina Valdinoci

Las faldas con volumen

La mezcla de estilos ahora no es un impedimento para combinar prendas que nos gusten. En este caso, las maxi faldas, como una de las prendas protagonistas de este invierno, puede adoptar un estilo más 'casual' con una camisa masculina y una gorra.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Hombreras y flecos

Ya hemos visto que las capas son bien recibidas, los volúmenes también, así que todo junto está permitido para llevar incluso pantalones por debajo de la falda, como en los 2000's y unas hombreras sobre otras para lograr una superposición.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Las camisetas de fútbol llegan a las pasarelas

El salto del 'street style', de la comodidad y del estilo informal, ha llegado a las pasarelas hasta combinar camisetas de fútbol con botas altas o tacones.

Valentina Valdinoci

Chaquetón 'puffer'

El estilo no siempre tiene que separarse de lo práctico y es por eso que este tipo de abrigos, se repiten un año tras otro, para salvarte del frío, mientras te permite jugar con sus colores y patrones para hacer combinaciones divertidas.

Sarah Treacher

El bolso que hace el look completo

Siempre hemos sabido que los accesorios pueden hacer que el look cambie totalmente. Este bolso quizá es demasiado, pero nos quedamos con la idea.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Para seguir llevando vestidos en invierno

La moda de añadir camisetas por debajo de los vestidos o camisas lenceras, ya la empezamos a ver unos años y parecía que ya había desaparecido, pero según hemos visto, este invierno podemos volver a recurrir a esta tendencia para llevar nuestras prendas de entretiempo favoritas.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Maxi abrigos llenos de color

A veces el frío nos quita las ganas de arriesgar con la ropa y recurrimos a prendas prácticas que podamos usar más de una vez, pero esta vez nos recuerdan que podemos seguir jugando con los abrigos y los colores, para variar de vez en cuando.

Valentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Faldas deportivas

Lo deportivo se mezcla con la ropa formal hasta transformar una falda larga en un 'chándal elegante'. Esta tendencia la estamos viendo mucho en looks de 'street style' así que no te extrañes si acabas siendo la próxima en llevarlo.

Valentina Valdinoci

La balaclava

Las balaclavas y capuchas no vienen nuevas esta temporada, pero sí han aparecido bastante fuerte, por lo que posiblemente las veamos más presentes en la calle cuando empiece a aparecer el frío.

VALENTINA VALDINOCI

Divertirse con los pendientes

Los pendientes XXL y con formas divertidas serán un 'must'. Puedes convertirlos en tu accesorio principal y transformar completamente un look más básico.

Valentina Valdinoci

Sandalias con decorados

Los zapatos con lazos y flores, estilo sandalias y atados a los tobillos son un complemento que puede transformar y divertir un look, que junto a unos maxi pendientes y un look 'sporty' te van a convertir en una auténtica 'fashion victim'.

alentina Valdinoci / launchmetrics.com/spotlight

Fuente: 20minutos