Récords realmente locos del mundo del cine

Con 83.871 muertes, el primer puesto al largometraje más mortal lo tiene Disney. Sí, sí, Disney. El responsable, esta vez, ha sido el universo Marvel con su película ‘Guardianes de la Galaxia’, en la que se estima un promedio de 693 muertes por minuto.

La película más taquillera de la historia

A pesar de que muchos rankings afirman que la película que obtuvo mayor recaudación durante su estreno fue la primera entrega de ‘Avatar’ allá por 2009, la realidad es que, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, la más taquillera de la historia sigue siendo, más de ochenta años después, ‘Lo que el viento se llevó’, estrenada en 1939, con 3.728 millones recaudados en taquilla. Ningún gran estreno ha conseguido, hasta el momento, destronarla de este puesto.

El cine más grande del mundo

El crédito se lo lleva KINÉPOLIS Ciudad de la Imagen al lograr entrar en el Guinness de los Récords en 1998. El cine, situado en Madrid, cuenta con un total de 25 salas y capacidad para albergar a 9.200 espectadores.

La pantalla de cine más grande del planeta

Se trata de una pantalla IMAX con más de 35 metros de ancho y 29,5 de alto. La sala de cine que la contiene se encuentra en Sídney, Australia. La clave de esta novedosa tecnología está en la mejora significativa de la resolución, ofreciendo imágenes cristalinas diez veces más grandes que el formato cine tradicional.

El cine en activo más antiguo del mundo

Según el libro Guinness de los Récords, el Eden-Théâtre, ubicado en La Ciotat, al este de Marsella (Francia), ha sido calificado como "la sala en funcionamiento más antigua del mundo". El espacio fue inaugurado el 15 de junio de 1889. Se cuenta que Raoul Gallaud –dueño del lugar y amigo de la familia Lumière– fue invitado en septiembre de 1885 a participar en una primera experiencia cinematográfica en casa de los Lumière. Allí, Raoul sugirió repetir la prueba en el Edén pero por problemas técnicos la proyección salió mal. La misma fue realizada meses después, exactamente el 28 de diciembre en el Grand Café de París, fecha constatada como el nacimiento del cine.

El Récord Guinness de la saga 'X-Men'

Todo el mérito se lo llevan los actores Hugh Jackman y Patrick Stewart. El actor que interpreta a nuestro Lobezno de referencia ha obtenido el Récord Guinness por ser uno de los actores que más veces y durante más tiempo ha interpretado a un mismo personaje, exactamente 19 años. Pero no ha sido el único integrante de la saga en recibir el premio. Patrick Stewart, que durante el mismo tiempo ha hecho del Profesor Charles Xavier, también recibió el mismo reconocimiento.

La película más larga de la historia

¡Cuidado! Aquí puede haber trampa… Haciendo una distinción entre cine no experimental y cine experimental, es cierto que ‘The Innocence’ ocuparía el puesto a la película más larga dentro del primer grupo con un total de 1.260 minutos de metraje. Sin embargo, en una categoría general, ‘Logistics’, de los suecos Erika Magnusson y Daniel Andersson, sería definitivamente la ganadora hasta el momento. Esta obra de arte experimental dura una friolera de 857 horas, unos 51.420 minutos. Para que te hagas una idea, ni aunque juntásemos todas las temporadas de ‘Juego de tronos’, ‘Big Bang Theory’, ‘Friends’ y ‘Sexo en Nueva York’, y las viésemos todas en un maratón sin pausa, estaríamos cerca de igualar la duración de este filme.

Mayor cantidad de extras en una película

En una época en la que a golpe de ratón puedes crear dragones que sobrevuelan ciudades calcinando a personas, es difícil imaginar que antes, todo hijo de vecino que aparecía en pantalla era de carne y hueso. Por eso nos cuesta creer que en ‘Gandhi’, película dirigida por Richard Attenborough, participaran unos 300.000 extras durante la escena del funeral del Premio Nobel de la Paz, de los cuales 15.000 eran calvos. Récords de libro que aún hoy siguen vigentes y que solo la tecnología ha conseguido desbancar.

La persona que más ha corrido durante una escena

No, no es Tom Cruise en cualquiera de sus misiones imposibles y no, tampoco es Tom Hanks encarnando al mítico y entrañable Forrest Gump. Estamos hablando del director italiano Giulio Base que un 3 de enero de 2013 fue galardonado con el Récord Guinness a la carrera (física) más larga de la historia del cine (1 hora, 14 minutos y 10 segundos). La maratón tuvo lugar durante el metraje de su documental ‘Postales de Roma’. Para mantener una carrera continua durante la duración del rodaje, Base se entrenó y preparó durante un año.

La persona que más veces ha asistido a una sala a ver una película

No juzgamos. Cuando nos gusta mucho una cosa… es difícil parar, pasa lo mismo con los polvorones en Navidad o con las croquetas de tu abuela. Algo así debió sucederle a Ramiro Alanis, el fanático de Marvel que se hizo con el Récord Guinness por ver ‘Spider-man: No way home’ un total de 292 veces, desde el 16 de diciembre de 2021 al 15 de marzo de 2022. Con este nuevo récord Alanis conseguía superar su propia marca anterior: 191 visualizaciones de la película ‘Avengers: Endgame’ durante su estreno en 2019.

La proyección simultánea de un concierto más multitudinaria de la historia

El regreso a los escenarios en 2009 del cantante Robbie Williams batió un Récord Guinness. El espectáculo que protagonizó en el Roundhouse de Londres de aquel año, se emitió en directo en 250 cines de 23 países en todo el mundo. Los responsables de los Récord Guinness confirmaron que el concierto de Robbie Williams fue “la proyección cinematográfica simultánea de un concierto más multitudinaria”, hecho por el que el cantante británico volvió a entrar en el libro. Ya lo estuvo en 2006, cuando, para su Close Encounters Tour, vendió 1,7 millones de entradas en un solo día.

El único río del mundo con pantalla de cine

Se trata de una espectacular sala de cine en mitad del bosque y está en Valencia, más concretamente situada en el antiguo cauce de la ciudad. Cada verano desde el año 2000 la Filmoteca d’Estiu corre a cargo de las proyecciones, proponiendo títulos que van desde lo mainstream, pasando por el cine independiente hasta desempolvar joyas de la historia del cine como ‘Nosferatu’, entre otros.

La película de animación más taquillera de la historia

Bien es cierto que las dos entregas de ‘Frozen’ le pisan los talones, pero el récord se lo lleva el remake de ‘El Rey León’ estrenado en 2019, el mismo al que Beyoncé pone música. La reinterpretación de este “Hamlet animalizado” es el largometraje animado más taquillero de la historia a nivel mundial, con una recaudación en taquilla de aproximadamente 1.660 millones de dólares. Aún así, todos los premios del mundo no harán que dejemos de estar traumatizadas con la muerte de Mufasa… Hay cosas que nunca se superan.

Un cine en mitad del bosque

Sucedió en Francia en 2013. Con motivo del estreno de la película de animación ‘Epic’ la gente de 20th Century Fox pensó en por qué no hacer un estreno por todo lo alto y proyectar la película en un lugar especial… exactamente en mitad de un bosque. Qué mejor manera de invitar al espectador a adentrarse en la historia que creando una atmósfera de película. Seguro que las personas que acudieron aquel día al estreno no olvidarán la experiencia.

El beso más largo en una película

El récord de 3 minutos y 5 segundos que recogía el beso entre Regis Toomey y Jane Wyman en ‘You’re in the Army Now’ fueron superados en 2010 con la película de temática LGTB+ ‘Elena Undone’ en la que sus dos protagonistas se besan en la pantalla durante 3 minutos y 24 segundos.

La primera sala de cine construida en una piscina

Otra acción de marketing experiencial muy bien traída fue para el estreno en París de ‘La vida de Pi’, del cineasta Ang Lee. De nuevo 20th Century Fox decidió hacer algo diferente y trasladó el cine a una piscina cubierta, en el que la gente cambiaba las butacas por pequeñas barcas. No es el mar, pero seguro que echándole un poco de imaginación los espectadores pudieron disfrutar de forma mucho más realista del inolvidable viaje de Pi.

El primer cine sobre el mar

El Archipelago Cinema se diseñó con el fin de clausurar el Festival de Cine ‘Film on the Rocks Yao Noi’ que se celebra en Tailandia. La sala al aire libre se situó sobre las tranquilas aguas de la laguna Nai Pi Lae de la isla Kudu. Este paisaje paradisíaco, con montañas que emergen del océano, rodeó la gran balsa que sirvió de plataforma para acomodar a los espectadores frente a una gran pantalla flotante. Una espectacular obra del arquitecto alemán Ole Scheeren que supuso un hito para el cine como infraestructura.

El único cine-refugio del mundo

Tras permanecer cerrado varios meses desde la invasión rusa, el KINO42 ha reabierto sus puertas. Construido a cuatro metros de profundidad en un sótano del centro de Kiev, esta sala cuenta con 42 butacas y es el único cine-refugio que existe en la actualidad. El teatro, que abrió en 2019, siempre fue subterráneo. Esto antes era un simple detalle insólito de su arquitectura, pero ahora es su principal atractivo.

Drew Barrymore y la peluca más grande del mundo

Si pensamos en pelucas icónicas de cine nos vienen a la mente algunas como la de Robin Williams en ‘Señora Doubtfire’, la peluca rosa que lleva Scarlett Johansson durante la escena del karaoke en ‘Lost in translation’, la de Natalie Portman en ‘Closer’ o cualquiera de Cher. Pero no, en cuanto a pelucas gigantes el crédito se lo lleva Drew Barrymore que durante una de sus visitas al late estadounidense presentado por Jimmy Fallon ganó el Récord Guinness por llevar una peluca de nada menos que 2,32 metros de largo.

Fuente: Récords 20minutos