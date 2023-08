Luis Miguel: El Apostador Incansable del Amor

"Resulta que él tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, lo juro" comentó la actriz. Y continuó: " A mis 30 años estaba en un momento físico muy impactante, él era muy bello y yo no estaba tan fea".

Daisy Fuentes fue la culpable de que Cristian Castro y Luis Miguel dejaran de ser amigos. El nacido en Ciudad de México no tuvo reparos en explicar las razones por las cuales él se dejó de ver con Daisy e inmediatamente ella comenzó su relación con Luismi: "Cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho".

Castro señaló que la bella actriz y modelo cubana-estadounidense sí era su otra mitad en una relación en 1994 pero que dado lo que sucedió con el cantante de Puerto Rico, no sólo que acabó con su vinculo sino también con la amistad que mantenía con Luis Miguel.

Quienes conocen la relación que mantuvieron la famosa cantante Mariah Carey con el Rey Sol aseguran que fueron los celos profesionales y las inseguridades de él, lo que propiciaron que estos dos se separaran. Ocurrió a fines de 1998 y acabó siendo, según uno de los managers de LuisMi y que le habría confesado en privado: "El gran amor de mi vida".

Las montañas de Aspen fue el lugar en donde coincidieron aunque años después se supo que los agentes inmobiliarios que le alquilaron una casa allí a cada uno de ellos se conocían y tramaron una cita. Le explicaron a los dos artistas que el otro en cuestión "lo quería conocer".

Luis Miguel fue también uno de los amores de Salma Hayek cuando ésta aún no se había ganado un nombre en lo que hoy representa la industria de las películas y las series de televisión. La mexicana y el puertorriquence hasta pudieron compartir una entrega de los Premios Oscar en 1997.

La actualmente afamada artista comentó en aquel entonces: "Somos amigos desde hace más de 12 años" y no blanqueó el romance. Algunas versiones indican que habría sido la morocha quien decidió ponerle fin a la relación debido a que se quería centrar plenamente en su carrera como actriz... y no fue una mala apuesta.

Otra de las mujeres que pasó por la vida del nacido en San Juan de Puerto Rico fue Myrka Dellanos. Ella fue la conductora que pudo encausar la vida amorosa del cantante durante un período de dos años y hasta el día de hoy se sostiene que fue ella quien decidió dejar de trabajar en el programa televisivo Primer Impacto para dedicarse de lleno a la relación.

La periodista no tiene más que palabras de elogio para su ex: " Estoy convencida de que él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable".

Luis Miguel ya frecuentaba Los Ángeles cuando conoció a Brittny Gastineau, una modelo a la cual visualizó en un restaurante por estar con un amigo en común. La morocha se encargó de explicar que por más que haya tenido cuatro relaciones formales con diferentes hombres, por lejos su vinculo con el cantante ha sido "la más importante" de su vida.

Hasta este punto no hemos encontrado mujeres que no ponderen la actitud de Luis Miguel y Gastineau no va a ser la excepción. " Su influencia sobre mí no tiene precio. Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida. Él es una persona sofisticada que me hizo descubrir cosas nuevas".

Por la figura que representa Luis Miguel y la atracción que genera en miles de mujeres, en algunos casos es difícil de descifrar si ha tenido una relación sentimental o no. Adela Noriega fue quien grabó "Palabra de Honor" con el cantante y quedó obnubilada.

Si bien su romance nunca quedó oficializado por ninguna de las dos partes, fue el último episodio de la famosa serie de Luis Miguel que lanzó la plataforma Netflix la que planteó un posible romance entre estos dos. En la serie de ficción Luismi la presenta como "su novia" y en otro pasaje la menciona como "Adela".

Los caminos de Sasha Sokol y Luis Miguel se entremezclaron cuando el padre del cantante le prohibió a éste que fuera con su novia a una premiación y fue entonces que él arregló ir con Sokol. Hay una imagen del momento que corrobora su estadía juntos en dicha gala pero sólo mantenían una relación de amistad por entonces.

Fue a posterior que los dos cantantes parecieron tener una relación secreta aunque muchos señalaron que solamente se trataba de una campaña publicitaria que se hacía en los 80´ y que surgió como rumor luego de la tapa de la revista Eres.

Aracely Arámbula vivió una historia de amor junto al cantante en el año 2005 cuando por Venecia decidieron expresar sus sentimientos. No fue hasta el 2010 que se separaron pero todo lo bueno que habían cosechado, el nacimiento de sus hijos, vacaciones en lugares paradisíacos y la felicidad plena, fue tan positiva como lo negativo que ocurrió a posterior.

Su vinculo atravesó muchos altibajos, hubo peleas y reconciliaciones para luego acabar con Arámbula quejándose en los medios de comunicación que Luis Miguel no le transfería dinero para que mantuviera a sus hijos Daniel Gallego Arámbula y Miguel Gallego Arámbula.

"Luis Miguel me tiró toda la onda, lo tengo que decir, toda la onda" comenzó a relatar Patricia Manterola sobre el romance que desarrolló con el cantante. Además de catalogarlo de "súper caballeroso y súper lindo", explicó que éste no hizo ningún movimiento hasta que ella le confirmó que estaba finalmente separada.

Paty mantenía una relación con Xavier Ortiz pero éstos no pasaban por una situación de bienestar en la pareja. Era en los momentos en los cuales estos dos discutían en los que aparecía el Rey Sol para interceder y salir a cenar con ella. "Simplemente nos dimos cuenta que no éramos pareja de vida" cerró Manterola.

Alicia Machado se relacionó con el cantante luego de que Daisy Fuentes pasara por su vida. O por lo menos eso es lo que nos quieren hacer creer ya que algunos sostienen que Machado y Fuentes compartieron hombre por algunos meses.

Si bien no hay fotografías de ellos dos juntos, quien luego se convirtió en Miss Universo explicó: "Luismi fue un caballero, espléndido, aunque no precisamente en cosas materiales". Asimismo, la venezolana desmintió haber develado las cualidades sexuales de su pareja en aquel momento y al mismo tiempo tomó como un muy buen augurio la llegada de la serie de Internet de su ex.

Así como Cuando calienta el sol acercó a Luis Miguel a una de sus pretendientes, la cinta ambientada en Acapulco denominada Fiebre de amor dio el puntapié para que el cantante conociera a Lucerito. Lo que hubo entre ellos fue una conexión durante las canciones que ambos entonaron y siempre se encargaron de alejar las sospechas de romance.

"Quedamos como cuates" expresó Lucerito con los años, mientras que parecía que Luismi siempre quiso más al expresarle a la prensa: "Tres cosas siempre me gustaron de ellas, sus ojos, me gusta lo profesional que es como actriz y además su pelo, es muy bonito".

Luis Miguel mantuvo varias relaciones de amistad pero sólo algunas de ellas se ponen en duda, como la que forjó con Rebecca de Alba. Mientras que a la conductora se le adjudica ser la culpable de que la relación entre Mariaba Yazbek y el cantante se haya terminado, ésta aclaró en cada oportunidad que tuvo que sólo se trató de amistad.

" Yo estaba en otro lado en los años 80´ y ni conocía a esa pareja. Eso seguro lo dice alguien que ha querido vivir y comer de la vida de ese extraordinario cantante" sostuvo la conductora que siempre señaló que dicho tema se trató con " mucha mediocridad".

Así como Luis Miguel es un hombre de tanto nombre como para que una mujer se olvide de haber salido con éste, Sofía Vergara es tan despampanante como el Rey Sol aunque cuando estos dos se relacionaron, vivían realidades diferentes a las de la actualidad.

La colombiana no era la figura que es en la actualidad gracias a la irrupción de las series -Modern Family- como mercado principal en el mundo. Fue en el Festival de Viña del Mar de 1994, el cual co-animó junto a Luis Miguel en donde se generó rumores de romance. ¿Habrá sido verdad o no? Lo cierto es que le sirvió de base a Vergara para comenzar su carrera.

Fue en 1988 que Stephanie Salas de 18 años y Luis Miguel de 19 comenzaron a relacionarse. Increíblemente un año más tarde, nació Michelle Salas, quien no fue reconocida por el Rey Sol como hija propia hasta años después.

Por aquel entonces, Luis Miguel ya tenía en la mira a Mariana Yazabek, pero ni a él ni a Stephanie le importó la situación de pareja para comenzar a verse. Una versión señala que Luis Miguel sí se negó en varias ocasiones a salir con Stephanie pero cuando Yazabek compartió una noche con varios amigos y entre ellos estaba su ex, Alejandro González Iñárritu, se decidió.

El Sol de México y la integrante de la Realeza, la princesa Estefanía de Mónaco se conocieron en un festival musical. La hija de la reina Grace Kelly era también cantante y luego fue una reconocida actriz pero por 1991 apenas debutaba como cantante y fue en el Festival de Acapulco que compartió escenario con Luis Miguel.

Estos dos tuvieron una conexión tan importante que el rumor de un romance era latente, aunque tiempo después la versión de que LuisMi había generado todo ello para acercar a Estefanía a su amigo íntimo Miguel Alemán Magnani fue la que más se ponderó.

Por más bella que parezca esta rubia argentina, su manera de comportarse entre las tantas mujeres que han compartido con Luis Miguel, dejó mucho que desear. Luciana Salazar propició declaraciones impactantes sobre lo que supuestamente fue su encuentro con el Rey Sol.

Lo conocí en una cena que hizo Marley -un famoso argentino- junto a otras mujeres. Cuando llegó, todas ellas se le fueron encima y yo no. "Le gusta ser anfitrión, habla con todo el mundo, se sentaba y te charlaba aunque de él no te hablaba, le gustaba saber más de vos" explicó Salazar. Eso sí, cuando habló sobre sus encuentros íntimos lo destrozó.

Luis Miguel mantuvo un romance con la actriz, actualmente fanática del líder narcoChapo Guzmán, Kate del Castillo. Estos dos eran realmente jóvenes cuando se juntaban para ir a cenar o ir al cine y la hermana de Kate, Verónica también fue partícipe de esos encuentros ya que a ella no le gustaba salir en solitario.

Fue la hermana que retrató como era LuisMi: "Él es un caballero, un amor de hombre y de persona. Me enorgullece haber sido su amiga o estar cerca de él y sobre todo de conocerlo". Y concluyó: "Con sus errores y aciertos, me parece admirable cómo ha manejado su vida".

Adriana Fonseca, Carmen Molero y Luis Miguel habrían tenido un encuentro íntimo pero el cual sólo uno de ellos dio a entender que sí había sucedido. Fue Molero quien habría esparcido la información y Fonseca explicó que ni siquiera está interesada en demandarla por difamación.

Por parte de Molero, que era la supuesta tercera de este amorío se conoció que " ello se sabe y se comenta. No me lo inventé de la nada. Fue ella quien me llevó y me ofreció al cantante". Y continuó: " La situación es muy dolorosa porque la consideraba mi amiga pero ella manipuló mi encuentro con Luis Miguel".

FUENTE: Luis Miguel LifeStyle Latina