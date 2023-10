Fotogalería: remake de acción real de Disney, de peor a mejor

En la lista no figuran títulos como Cruella, Maléfica o la Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton por ser spin-offs o seudosecuelas que no se ajustan a la etiqueta de remake. Mirá en la siguiente fotogalería de que películas hablamos:

La idea de traducir películas animadas a través de CGI hiperrealista es ya en sí misma un error, pero nada como este remake orquestado por Guy Ritchie para evidenciarlo. Cada aparición del Genio de Will Smith es mirar al abismo y que este te devuelva la mirada con pupilas en forma del signo del dólar.

'Pinocho' (Robert Zemeckis, 2022)

El último remake hasta la fecha intenta arreglar el desaguisado estético de ‘Aladdin’ con una pirueta aún más perversa: respetar los diseños originales en la medida que acojan tridimensionalidad y no haya necesidad de crear nuevo merchandising. Podíamos esperar que Robert Zemeckis lleara a caer tan bajo, pero eso no hace que duela menos.

'Mulan' (Niki Caro, 2020)

Disney solo cambia sustancialmente sus remakes con respecto a la versión original por una buena razón. En este caso, perseguir el agrado del mercado chino por todos los medios, dejando atrás a Mushu, al romance y a las canciones sin por ello haber conseguido coronar la taquilla del único país donde este insustancial largometraje llegó a cines. Y para qué.

'La bella y la bestia' (Bill Condon, 2017)

La sensación de hallarnos ante un espectáculo cutre de parque de atracciones permanece intacta tras 'Aladdin', con horrores de cosecha propia como ese mobiliario viviente. Aún así Bill Condon quería limitarse a hacer una fotocopia del largometraje de los 90, y eso es justo lo que el público pagó (una buena cantidad) por ver.

'La dama y el vagabundo' (Charlie Bean, 2019)

Como 'Pinocho' fue directamente a Disney+, y como 'Pinocho' probó otro enfoque a la hora de menospreciar la animación 2D. Sobre el papel no pintaba mal: recurrir a la estrategia de toda la vida de coger animales de verdad y animar sus bocas digitalmente. Pero su esqueleto clónico y su dejadez tampoco permitía que las alegrías fueran más allá de ahí.

'Dumbo' (Tim Burton, 2019)

A diferencia de buena parte de los títulos de esta lista, el 'Dumbo' de Tim Burton tenía cosas que decir. Quería profundizar en el clásico de partida y expandirlo en direcciones nuevas. Otro asunto es si convertirlo en una cínica fábula anticapitalista, con Michael Keaton convertido en Walt Disney, fuera necesariamente una buena idea.

'Cenicienta' (Kenneth Branagh, 2015)

Cuando Kenneth Branagh revisó el mítico cuento de hadas esto de la fotocopia no se estilaba tanto, así que pudo sacar su mal gusto a pasear y poner en pie un cegador monumento a lo hortera. Podríamos hablar de una película con una personalidad distintiva… si al menos le hubiera interesado actualizar el relato de algún modo.

'La sirenita' (Rob Marshall, 2023)

Contratar al espléndido coreógrafo de ‘Chicago’ para sumergirlo bajo el agua e ingravidez digital suena al tipo de desatino propio de esta horrible maquinaria, y el remake del clásico animado que originó a la Disney moderna no se libra de tal error de cálculo. Pero tampoco rinde mal en sus propios términos, gracias al ímpetu de Halle Bailey y a alguna canción nueva (según como nos levantemos hasta se puede defender el rap de Sebastián y Scuttle).

'El libro de la selva' (Jon Favreau, 2016)

La crítica recibió lo bastante bien la ocurrencia de Jon Favreau como para que estos remakes del diablo partieran con cierta legitimidad. No duró mucho, y tampoco es que fuera algo que no se le pudiera achacar al film: por mucho sentido de la aventura que tenga asimilado, el cliffhanger que se inventa con respecto a la película inicial ilustra a la perfección lo desalmado de la propuesta.

'El aprendiz de brujo' (Jon Turteltaub, 2010)

No se parece lo más mínimo al corto que Mickey Mouse protagonizaba para 'Fantasía', y Nicolas Cage encabeza el reparto. Más que suficiente para contar con un lugar digno en este ránking.

'El rey león' (Jon Favreau, 2019)

Sí, los animales no transmiten nada. Sí, el afán por calcarlo todo se topa con callejones sin salida expresivos continuamente. Y aún con todo, el segundo remake de Favreau muestra una preocupación por la belleza de su mundo, y por realzar una historia que no podía estar más realzada de partida, que a veces empuja a no ser demasiado duro hacia su abyección interna.

'101 dálmatas, ¡más vivos que nunca!' (Stephen Herek, 1996)

En el 2000 no había que preocuparse tanto de rendir cuentas a la nostalgia como de encontrar nuevas estrategias para divertir al público, como recurrir a la talentosa escritura de John Hughes. De ahí que no fuera necesario que los dálmatas hablaran ni fueran digitales, pero sí el hecho de hallar a una nueva e icónica Cruella De Vil. Glenn Close volvió a serlo en la secuela. Y Emma Stone tampoco lo hizo nada mal.

'Peter Pan y Wendy' (David Lowery, 2023)

Pinta que David Lowery va a repetir en la cima de este ignominioso ránking, pues es la única persona que ha sabido colar su personalidad entre tanto Excel y decisiones robóticas. En ‘Peter Pan y Wendy’, además de una cámara vigorosa que vuela al mismo ritmo que el niño que no quería crecer, nos topamos con una narración tan ligera como convincente que halla su cima en la simbiosis del protagonista con un estupendo Garfio, a cargo de Jude Law.

'Peter y el dragón' (David Lowery, 2016)

No atina a destacar en la excelente obra de David Lowery, pero su desdén por respetar una película original que ya era abismalmente mediocre y su interés por retratar al dragón como una fuerza (canina) de la naturaleza lleva a una conclusión evidente: no es solo la mejor película de esta cosecha de remakes, también es la única que puede considerarse propiamente una película.

Hasta aquí nuestro ranking, pero pronto llegarán nuevos títulos para ampliarlo. Mientras a Disney le queden películas de animación en su catálogo, los remakes de acción real no pararán.

