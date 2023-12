Fotogalería: los mejores alimentos ricos en carbohidratos

Mercado digital Fotogalería: empresas que no existían hace 25 años

La avena es un grano integral que es una gran fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, pero también su 70% está compuesto por carbohidratos. De hecho, se calcula que una porción de 81 gramos de avena, contiene 54 gramos de carbohidratos. Los investigadores han señalado que la avena es ideal para reducir el riesgo de enfermedad coronaria, además de ser una fuente importante de proteína, por encima de muchos de los demás granos. En adición, es este alimento el que también reduce los niveles de azúcar en sangre.

07-Alimentos-Carbohidratos-3-28158.jpg

Alforfón

El alforfón proviene del mismo grupo de la quinoa, de los alimentos que son considerados como pseudo-cereal. El alforfón puede ser consumido tanto crudo como cocido, pero en su versión que pasa por el calor pierde gran parte de sus carbohidratos. Lo positivo de este alimento es que contiene tanto fibra como proteínas, pero además minerales y antioxidantes, en gran medida en comparación con otros. Por último, algunos estudios señalan que el alforfón es ideal para mejorar el estado del corazón de las personas.

07-Alimentos-Carbohidratos-4-66573.jpg

Banana

No es una sorpresa que las bananas sea una de las frutas más beneficiosas que una persona pueda ingerir, porque también es de las más populares. Si se calculan unos 136 gramos de banana, 31 gramos de ella será en carbohidratos. Sumado a que son ricas en potasio y vitamina B6 y C. La ingesta de bananas también impacta de manera positiva en la presión arterial y la salud del corazón en general. Por otra parte, si ingieres plátanos verdes e inmaduros, consumirás almidón, que e transforma en azúcar natural a medida que maduran.

Batata.webp

Batata o Camote

Dependiendo la nación en la que te encuentres, puedes que conozcas a este alimento como batatas, camote o hasta papa dulce. Este vegetal, ya sea en su forma en puré, al horno o hervidas, presenta 20 gramos de carbohidratos cada 100 gramos. A su vez, es una gran fuente de vitaminas A, C y potasio. El camote es también quien ayuda a neutralizar a los radicales libres en las células, los cuales protegen al organismo de una enfermedad crónica. Agradécelo luego...

la-remolacha-roja-es-la-de-consumo.jpg

Remolacha

Las remolachas no son un alimento que sean altamente consideradas como fuentes de carbohidratos, pero sí transfieren 10 gramos de cada 100 gramos de éste producto. A su vez, están repletas de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos. Sumado a ello, la acción de la remolacha de generar óxido nítrico el cual reduce la presión arterial y disminuye el riesgo de las enfermedades es muy beneficioso. Los nitratos orgánicos en las remolachas generan aquella acción.

07-Alimentos-Carbohidratos-7-39599.jpg

Naranja

Si bien las naranjas están compuestas en gran parte por agua, sí que cuentan con 15.5 gramos cada 100 gramos del producto. A su vez, se sabe de su gran contenido en fibra y rica en Vitamina C y en menor medida de potasio y Vitamina B. Por otra parte, por contener ácido cítrico, poseen antioxidantes importantes que ayudarán a que tus riñones continúen en buen funcionamiento para que absorban el hierro de otras comidas que ingieras.

07-Alimentos-Carbohidratos-8-55203.jpg

Arándanos

Debido a su gran contenido de antioxidantes, los arándanos son catalogados como un super-alimento. En lo que se refiere a carbohidratos, a pesar de que son en gran parte formados por agua, contienen 14.5 gramos cada 100 gramos. Los arándanos son una gran fuente de vitaminas y minerales, como la C y K, además del magnesio. Varios estudios han señalado que comer arándanos puede proteger tu organismo de los radicales libres, y mejorar la memoria en adultos mayores.

07-Alimentos-Carbohidratos-9-72388.jpg

Pomelo

Muchas personas disfrutan de ingerir pomelo, por su sabor cítrico, dulce y amargo a la vez. En cuanto a carbohidratos, solo el 8% de lo que ingieras se transformarán en ellos, sumado a la gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que presenta. Otras acciones que serán beneficiosas para el cuerpo humano es que los compuestos de esta fruta contribuyen a que no se formen piedras en los riñones, disminuir los niveles de colesterol y potencialmente frenar el esparcimiento de las células cancerígenas.

07-Alimentos-Carbohidratos-10-89485.jpg

Manzana

Además de que las manzanas son un alimento dulce y de gran sabor, contiene unos 15 gramos de carbohidratos cada 100 gramos. Y sumado a ello, impulsará las vitaminas y minerales directamente a tu cuerpo, como la fibra, vitamina C y antioxidantes. En lo que refiere al valor sanguíneo, mejorará el control del azúcar que se traslada por tu organismo, como también podría reducir ciertos tipos de cáncer. Y en caso de que no seas adepto a un tipo de manzana, siempre puedes variar por sus colores, que afecta su sabor.

07-Alimentos-Carbohidratos-11-21854.jpg

Porotos o frijoles

Del grupo de las legumbres, los frijoles son la variedad más común entre todos ellos. Los frijoles poseen un 21.5 gramos de carbohidratos cada 100 gramos, además de la fibra y proteína que aportan. Son una gran fuente de vitaminas, minerales y compuestos de plantas. Entre las bondades que reúnen estos compuestos de antioxidantes, pueden regular la presión arterial, como también disminuir el riesgo de cáncer de colon en las personas.

07-Alimentos-Carbohidratos-12-58248.jpg

Garbanzos

Los garbanzos son igual a los frijoles y las lentejas, de la familia de las legumbres, pero en este caso contienen 27.4 gramos de carbohidratos cada una porción de 100 gramos. A su vez, el gran contenido de vitaminas y minerales, como hierro, fósforo y Vitamina B es esencial en su aporte. Está demostrado que los garbanzos mejoran la salud digestiva y del corazón, además de que protege al organismo de ciertos tipos de cáncer. De hecho, es un alimento tan positivo que aún restan realizarse más investigaciones por sus aportes.

07-Alimentos-Carbohidratos-13-52526.jpg

Maíz Blanco

El maíz blanco es una fuente natural de fibras y enzimas, que en realidad no debe de ser cocinado para disfrutar de sus bondades. El gran impacto del maíz puede ser que al ingerirlo de manera cruda, se digiera de mejor manera su gran contenido. A su vez, el maíz blanco aporta una gran cantidad de Vitamina C, por lo que no dudes en añadir este elemento en tus próximas ensaladas o cuando pienses en elaborar una salsa.

07-Alimentos-Carbohidratos-14-21716.jpg

Amaranto

El amaranto es un grano tan antiguo que no debería ser una sorpresa, pero en algunas naciones no se ha ganado su lugar a pesar de su gran contenido en fibras, minerales y de fácil digestión. Sumado a ello, el amaranto es un gran añadido en proteínas, hierro, fósforo, magnesio y manganeso siendo éste último vital para la función del cerebro. Si lo combinas con verduras como coles de Bruselas, calabaza o cebolla cocida, tendrás un plato completo. ¡Éstos presentan 46 gramos de carbohidrato por taza!

07-Alimentos-Carbohidratos-15-11830.jpg

Farro

Puede que también el farro haya pasado desapercibido frente a ti en el mercado, pero deberías tenerlo en cuenta por el contenido de fibra, hierro y magnesio que le aporta a tu organismo. Siendo todos ellos vitales para una mejora en la salud del corazón y del cerebro. Sus 30 gramos de carbohidratos por cuarto de porción los vuelve increíbles. Para quienes no lo conozcan, tiene un sabor a nuez, pero con textura masticable, además de generar una gran saciedad. Puede ser combinado con un tazón de cereales o si lo rayas, espolvoreado sobre una ensalada.

07-Alimentos-Carbohidratos-16-11959.jpg

Bayas En General

Las bayas son también un gran super-alimento, que son tan ricas en colores que tienen relación con los poli-nutrientes que contienen, con tantos antioxidantes que provocan beneficios anti-inflamatorios. Éstas son también ricas en potasio y magnesio que son beneficiosas para la salud. Ya sea en un desayuno, como tentempié o para darle más sabor a una ensalada, siempre será una buena opción incluirlas. Son tan livianas que servirán hasta como postre. Las bayas presentan unos 21 gramos de carbohidratos por porción.

07-Alimentos-Carbohidratos-17-70485.jpg

Lentejas

Las lentejas son tan pequeñas como poderosas. Al ser una planta que se basa en la fuente de hierro, son ideales para todos, ya sean aquellos que eligen la comida vegetariana, vegana o la tradicional. Están tan llenas de fibra que son espectaculares para el cuerpo humano, además del potasio y folato que contienen. Para ingerirlas, las puedes preparar en sopa, hervidas o en ensaladas, dando siempre lo mejor en vitamina C, y que el hierro sea absorbido de mejor manera. Éstas poseen unos 2.5 gramos de carbohidratos por porción.

papaya_0.jpg.webp

Papaya

La papaya está directamente relacionada con ser un alimento tropical, pero esta fruta es ideal por su contenido de enzimas, que ayuda con la digestión. Sería un gran añadido para cualquier dieta que deba ser rica en carbohidratos, además de los antioxidantes como los carotenoides, vitamina C y licopeno, que lo hace un alimento anti-inflamatorio admirable. Para prepararla, la puedes añadir a yogur, en una ensalada o simplemente comerla con su propio jugo. Por porción, presenta unos 22.5 gramos de carbohidratos.

Anana-1024x579.jpg

Ananá

La piña es otra de las frutas tropicales que generan un gran beneficio en el organismo humano, sin dejar de lado el gusto apetecible que presenta para la gran mayoría de personas. En su composición, presenta bromelina que es una enzima que es ideal para el proceso anti-inflamatorio y la curación de la hinchazón. Su gran contenido de vitamina C y B, además de fibra y manganeso la vuelve ideal para cualquier organismo. Ya sea en yogures, batidos o ensaladas de fruta, deberías tenerla en cuenta. Los 21 gramos por porción que posee de carbohidratos es ideal para tu cuerpo.

Beatriz-Calabazas-1bigstock-pumpkin-and-squash-gourds-autu-302269225-2-1c-1280x640.jpeg

Calabaza

Los 8 gramos por tazón de 100 gramos de calabaza puede que te tienten a usarlas más allá de los cafés, leches, pasteles y hasta fiestas de Halloween. Todos deberíamos incluirla en nuestro sistema nutritivo, por los beneficios de fibra, carotenoides y potasio que proporciona. Ya sea que la prepares asada con ravioles o salteada con aceite de oliva, nunca desprecies una calabaza porque sólo generará aspectos positivos en tu cuerpo. Y no te olvides de lo crujiente que es.

Fuente: Fotogalería Lifestylelatino