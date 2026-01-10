Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

La sorpresiva captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses ha desatado fuertes interrogantes sobre una posible traición dentro del círculo íntimo del mandatario.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Imagen del 1 de enero de 2026 de varios participantes corriendo hacia el lago Ontario durante el evento Baño de Oso Polar de Toronto, en Toronto, Canadá. Cientos de personas desafiaron las frías aguas aquí el jueves para celebrar el primer día de 2026 y recaudar fondos para caridad. (Xinhua/Zou Zheng) (oa) (ra) (vf)

Imagen del 1 de enero de 2026 de un hombre montando a caballo en la estación de esquí de Elmadag, en Ankara, Turquía. La estación de esquí de Elmadag es un destino popular para los entusiastas de los deportes de invierno en Ankara. (Xinhua/Mustafa Kaya) (jg) (ra) (vf)

Vista de la ciudad de Caracas durante los ataques de EEUU en busca del Nicolás Maduro, 3 de Enero. FOTO: FOTOS PUBLICAS

Primera fotografía del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro, distribuida por el gobierno de Trump, 3 de Enero. FOTO: @realdonaldtrump

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Obelisco, portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que "por fin comenzará la libertad". Tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Autor: MARIANO SANCHEZ/NA

Organizaciones de izquierda se manifiestan frente a la embajada de Estados Unidos en argentina, en contra de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, 3 de Enero. Autor: MARIANO SANCHEZ/NA

Imagen del 3 de enero de 2026 de personas participando en una protesta contra los ataques de Estados Unidos a Venezuela, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Venezuela la madrugada del sábado, capturando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sacándolo del país. (Xinhua/Zhang Fengguo) (ah) (oa) (ce)

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses, subrayando que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración", 4 de Enero. Autor: @VATICANNEWS/NA

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay firmaron un comunicado conjunto condenando la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y la intervención militar de los estados Unidos en el país caribeño, 4 de Enero. FOTO NA: REDES

Varias personas protestan frente al tribunal, donde es llevado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de enero de 2026. (Xinhua/Zhang Fengguo) (ah) (oa) (vf)

Una aeronave dañada en el aeropuerto de Riyan tras la retirada de los combatientes del Consejo de Transición del Sur de Yemen (STC, siglas en inglés), en Mukalla, capital de la provincia de Hadramout, Yemen, el 5 de enero de 2026. (Xinhua/Str) (oa) (ah) (vf)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones, marcharon hoy hacia Plaza Italia, en el barrio de Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, para repudiar la intervención de ese país en Venezuela. Bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, las organizaciones se agolpaban en la vereda, mientras las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaban un operativo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes, 5 de Enero. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Diputados posan para una fotografía después de una sesión en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el lunes que utilizará todas las instancias y espacios disponibles para lograr el regreso del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, capturados el pasado sábado por fuerzas armadas estadounidenses. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ah) (vf)

Imagen del 5 de enero de 2026 de manifestantes sosteniendo pancartas durante una protesta contra el ataque militar estadounidense a Venezuela frente al número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido. (Xinhua/Ray Tang) (oa) (ah)

Imagen del 5 de enero de 2026 de residentes locales reuniéndose cerca de los restos de un autobús tras un ataque con un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés), en el distrito de Lakki Marwat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán. Una persona murió y otras ocho resultaron heridas el lunes en la explosión de un IED seguida de disparos contra un autobús que transportaba trabajadores en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, informaron fuentes de seguridad. (Xinhua/Str) (jg) (ra) (vf)

Imagen del 5 de enero de 2026 de artistas participando en un desfile para celebrar el Día de los Reyes Magos, en Madrid, España. Un gran desfile de carrozas con motivo del Día de los Reyes Magos se celebró el lunes en Madrid, atrayendo a miles de personas. (Xinhua/Cheng Min) (jg) (ra) (vf)

Ataque aéreo estadounidense, en la urbanización La Soublette, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. Con la operación militar denominada "Resolución Absoluta", Estados Unidos rompió la tranquilidad de la capital venezolana, Caracas, en la que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y les trasladaron a la fuerza hacia Nueva York, 5 de Enero. (Xinhua/Str) (ms) (jg) (ra)

Imagen del 5 de enero de 2026 de actores caracterizados como los Reyes Magos reaccionando mientras caminan en la plaza Aristóbulo del Valle, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf)

Un incendio forestal ha obligado a la evacuación preventiva de vecinos y cierre temporal de accesos en la zona de El Hoyo, provincia de Chubut, 6 de Enero. Autor: @NachoTorresCH

La Ciudad recuperó un predio en Parque Avellaneda ocupado ilegalmente por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois. Ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era usado como depósito sin permiso, 7 de Enero. Autor: PRENSA GCBA/NA

Imagen proveída por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de los equipos de rescate transportando equipos para las operaciones de búsqueda después de las inundaciones y deslizamientos de tierra, en Sulawesi del Norte, Indonesia, el 6 de enero de 2026. (Xinhua/Basarnas) (oa) (ah) (vf)

Un niño herido recibiendo tratamiento en un hospital, en Alepo, en el norte de Siria. Al menos cuatro civiles murieron y alrededor de 11 resultaron heridos el martes después de que ataques con drones y bombardeos atacaran zonas residenciales y posiciones del Ejército sirio en la ciudad del norte, informó la agencia estatal de noticias SANA. (Xinhua/Str) (ah) (vf)

Inundación, en Antananarivo, capital de Madagascar, el 7 de enero de 2026. Las fuertes lluvias que han estado afectado a Madagascar desde finales de noviembre del año pasado han causado la muerte de 11 personas y dejado a otras seis heridas, de acuerdo con un informe publicado el martes por la agencia de gestión de desastres del país. (Xinhua/Sitraka Rajaonarison) (jg) (ra) (vf)

Imagen del 7 de enero de 2026 de un paisaje cubierto de nieve, en Budapest, Hungría. (Xinhua/David Balogh) (jg) (ra) (vf)