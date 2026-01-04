Un joven palestino vestido de Santa Claus distribuye dulces a niños desplazados previo al Año Nuevo en un refugio temporal, en el barrio de Sheikh Radwan, en el noroeste de la Ciudad de Gaza.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

La semana en fotos Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Imagen del 26 de diciembre de 2025 de varias personas participando en una marcha durante el 19 Festival del Elefante y el Turismo, en Chitwan, Nepal. El evento tiene como objetivo acercar a los humanos a los elefantes, fomentar la protección y conservación de la vida silvestre y promover el turismo en la región. (Xinhua/Sulav Shrestha) (jg) (da)

Una fuerte tormenta invernal azotó las regiones Noreste y de los Grandes Lagos en Estados Unidos, desde viernes por la noche y hasta hoy sábado, con fuertes nevadas que paralizaron los viajes de vacaciones y dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas, 27 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Zhang Fengguo)/NA.

Imagen del 27 de diciembre de 2025 de vehículos militares y soldados israelíes vistos durante una operación militar, en el poblado de Qabatiya, en el sur de Jenin, en Cisjordania. (Xinhua/Nidal Eshtayeh) (ah) (da)

Imagen del 27 de diciembre de 2025 de una calle durante un corte de energía, en Kiev, capital de Ucrania. Al menos dos personas murieron y otras 46 resultaron heridas en ataques rusos contra la capital ucraniana y sus alrededores en la madrugada del sábado, informaron las autoridades locales. (Xinhua/Li Dongxu) (da) (ah)

Imagen del 28 de diciembre de 2025 de un niño palestino desplazado circulando en una bicicleta en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (ah) (oa) (vf)

Ante una Plaza de San Pedro colmada de fieles en el último domingo del año, el papa León XIV lanzó un urgente llamado a la paz y advirtió sobre las amenazas que acechan al núcleo familiar en tiempos de conflicto bélico, 28 de Diciembre. FOTO NA @vaticannews

Siete pescadores, entre ellos un vecino de Ensenada, fueron rescatados este lunes por la mañana luego de haber permanecido varados desde el domingo en una zona costera del Río de la Plata, en el límite entre Punta Lara y la localidad de Berazategui, 29 de Diciembre. Autor: POLICIA/NA

Imagen del 28 de diciembre de 2025 del sitio donde ocurrió el descarrilamiento de un tren, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Al menos 13 muertos y 98 heridos dejó el domingo el descarrilamiento de un tren de pasajeros en un puente a la salida del poblado de Nizanda, en el estado mexicano de Oaxaca, confirmó la Secretaría de Marina. (Xinhua/Str) (ah) (dp)

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos del país, 29 de Diciembre. Autor: DANIEL VIDES/NA

El panda gigante Fu Wa es visto en la base de Mianyang del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China (CCRCGP, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, el 29 de diciembre de 2025. China ha puesto en marcha la base de Mianyang, que cubre una superficie de unas 120 hectáreas, en Sichuan, con el fin de impulsar la cría de pandas, así como la investigación y la comunicación internacional sobre su famosa especie autóctona. (Xinhua/Chen Juwei) (oa) (ah) (vf)

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerenses lanza una nueva edición de los paradores ReCreo, con el objetivo de brindar servicios de playa gratuitos durante la temporada de verano en la costa, 30 de Diciembre. Autor: PRENSA PROVINCIA BA/Na

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que durante 2025 se lograron abrir y reabrir 162 mercados internacionales para productos agroindustriales argentinos, en un esfuerzo conjunto con el SENASA y la Cancillería, 30 de Diciembre. Autor: NA

El 30 de diciembre de 2004 una bengala prendida durante el show de Callejeros en el boliche República de Cromañón y la falta de control provocaron la muerte de 194 personas. Autor: MARIANO SANCHEZ/NA

Diez países pidieron a Israel que las ONG internacionales y organismos de la ONU puedan operar en la Franja de Gaza, y advirtieron del “nuevo deterioro de la situación humanitaria”, 30 de Diciembre. Autor: XINHUA/NA

Una contradicción sin precedentes emerge en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Javier Faroni, exlegislador massista que trabaja para la entidad promoviendo públicamente modelos de asociaciones civiles y rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), simultáneamente adquiere y financia el club italiano Perugia utilizando esquemas de capital privado alojados en paraísos fiscales como las Islas Mauricio y el Reino Unido. Autor: @ACPerugiaCalcio/NA

Varios estudiantes posan para una fotografía grupal en una escuela primaria, en Huai'an, en la provincia de Jiangsu, en el este de China. Varias actividades se llevan a cabo en toda China para celebrar el próximo año nuevo, 31 de Diciembre. (Xinhua/Zhao Qirui) (ah) (ra) (vf)

Un cohete portador Gran Marcha-7A transportando los satélites Shijian-29A y Shijian-29B despega desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 31 de diciembre de 2025. (Xinhua/Du Xinxin) (ah) (ra) (vf)

Ceremonia fúnebre de la ex primera ministra bangladesí, Khaleda Zia, en las instalaciones del Parlamento, en Dhaka, Bangladesh. La ex primera ministra bangladesí y presidenta del Partido Nacionalista de Bangladesh, Khaleda Zia, falleció por enfermedad a los 80 años de edad en Daca, la capital del país, el martes sobre las seis de la mañana hora local, 31 de Diciembre. (Xinhua/Habibur Rahman) (ah) (ra)

1 de enero de 2026, show de fuegos artificiales explotando en el cielo en celebración por el Año Nuevo, en Kuala Lumpur, Malasia. (Xinhua/Cheng Yiheng) (ah) (ra) (vf)

Un joven palestino vestido de Santa Claus distribuye dulces a niños desplazados previo al Año Nuevo en un refugio temporal, en el barrio de Sheikh Radwan, en el noroeste de la Ciudad de Gaza, el 31 de diciembre de 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (ah) (ra) (vf)

Explosión registrada el 1 de Enero en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suroccidental suizo de Valais, informó la Policía local. FOTO NA/REDES

La tripulación de la nave Shenzhou-21 de China, actualmente a bordo de la estación espacial orbital Tiangong, publicó hoy un video de felicitación de Año Nuevo, en el que expresa sus deseos a todo el país, 1 de Enero. FOTO NA(Xinhua/Liu Yi)