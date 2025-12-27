En su primera Navidad como Sucesor de Pedro, el Santo Padre presidió la Eucaristía en una Basílica de San Pedro desbordada de fieles. Bajo una lluvia incesante, el Pontífice recordó que la paz solo es posible cuando nos dejamos interpelar por la fragilidad de los más vulnerables. FOTO NA @vaticannews_es

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Imagen del 16 de diciembre de 2025. Trasladando del cuerpo del joven palestino, Ammar Ta'amra, quien fue asesinado a tiros por el Ejército israelí en el poblado de Tuqu', en el sureste de Belén, Cisjordania . El palestino de 16 años de edad, Ammar Ta'amra, fue asesinado a tiros por el Ejército israelí durante una incursión militar en Tuqu' el lunes, dijo el Ministerio de Salud palestino. (Xinhua/Mamoun Wazwaz) (ah) (ra) (vf)

Varias personas caminan por una calle debido al paro de choferes por el incremento del precio de combustible, en la ciudad de El Alto, Bolivia , el 19 de diciembre de 2025. El Gobierno de Bolivia restó el viernes relevancia a las movilizaciones de choferes en las principales ciudades del país y ratificó la vigencia del Decreto Supremo 5503 publicado el pasado 17 de diciembre que elimina la subvención a los combustibles, medida que ha provocado bloqueos, paros y protestas a escala nacional. (Xinhua/Javier Mamani) (jm) (oa) (ra) (vf)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251212403-scaled

Imagen del 18 de diciembre de 2025 de un hombre disfrazado de Santa Claus caminando por una calle adornada con decoraciones navideñas, en Jerusalén. Las celebraciones navideñas llegaron en medio de un frágil cese al fuego entre Israel y Hamas tras dos años de conflicto en la Franja de Gaza. Las escenas de las actividades navideñas resaltan los momentos de relativa calma y el deseo de normalidad entre las comunidades locales durante la temporada navideña. (Xinhua/Jamal Awad) (jg) (da) (vf)

2025_12_251212400-scaled

Una niña camina sobre los escombros en el área de Khulm, Afganistán, el 4 de noviembre de 2025. Un sismo ocurrido en el norte de Afganistán ha dejado 24 muertos y más de 630 heridos, la mayoría de ellos con heridas leves, informó el lunes la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán. (Xinhua/Saifurahman Safi) (oa) (ah) (ce)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251220706-scaled

El presidente Javier Milei formó parte de la “foto de familia” con vista a las Cataratas y participó de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, 20 de Diciembre. FOTO: (Presidencia)/NA.

2025_12_251220725-scaled

Estudiantes de La Plata venció a Platense 2-1 por el Trofeo de Campeones, donde se enfrentaban tras ganar el Apertura y el Clausura y el ganador definía además de un nuevo título, la clasificación a varias finales, 20 de Diciembre. FOTO: (X/REDES@LigaAFA)/NA.

2025_12_251221815

El piloto Matías Rossi, con Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría, 21 de Diciembre.FOTO NA:PRENSA TC2000

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251221823-scaled

Varias personas se reúnen en la playa Bondi para celebrar un servicio conmemorativo en honor a las víctimas del mortal ataque terrorista ocurrido una semana antes, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025, en el Día Nacional de Reflexión. (Xinhua/Ma Ping) (oa) (ah)

2025_12_251222803-scaled

Imagen del 22 de diciembre de 2025 del sitio de la explosión de un vehículo en la calle Yasenevaya, en el sur de Moscú, Rusia. El teniente general ruso Fanil Sarvarov murió el lunes tras explotar un vehículo en Moscú, informó el Comité Investigador ruso. Según el comité, un artefacto explosivo fue colocado en los bajos del coche y detonado el lunes por la mañana en la calle Yasenevaya, en el sur de Moscú. (Xinhua/Hao Jianwei) (ah) (oa) (vf)

2025_12_251223718

Un temporal afectó a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tras una jornada agobiante, con una temperatura que alcanzó los 34 grados de sensación térmica, al tiempo que más de 60 mil usuarios estaban sin electricidad, mientras que un sector de la Panamericana se inundó como consecuencia de las intensas precipitaciones. FOTO: (Cap. Imagen)/NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251224708-scaled

Miembros de las fuerzas israelíes vigilan mientras una excavadora israelí demuele una vivienda, en el poblado de Bizzariya, en el noroeste de Naplusa, en Cisjordania. FOTO: (Xinhua/Nidal Eshtayeh)/NA.

2025_12_251225507-scaled

Elefantes disfrazados con temática navideña interactúan con estudiantes durante una celebración de Navidad en una escuela, en Ayutthaya, Tailandia, el 24 de diciembre de 2025. (Xinhua/Rachen Sageamsak) (ah) (ra) (vf)

2025_12_251225516

El tradicional menú navideño para la celebración familiar tuvo un aumento de hasta 44% interanual, con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado, 25 de Diciembre. FOTO: NA

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_252512525-scaled

24 de diciembre de 2025. Varios trabajadores operando maquinaria en una central fotovoltaica marina, en aguas frente al distrito de Changli, en la provincia de Hebei, en el norte de China. (Xinhua/Yang Shiyao) (jg) (ah) (vf)

2025_12_251225808

Centenares de mesas colmadas de familias en situación de calle compartiendo un brindis de medianoche, una comida navideña, un regalo de Papá Noel, un deseo de prosperidad en tiempos de crisis, 25 de Diciembre. FOTO NA:@PatriaGrandeArg

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

2025_12_251225807-scaled

Trabajadores construyen un ferrocarril de alta velocidad en Chongqing, en el suroeste de China, el 25 de diciembre de 2025. Con una velocidad diseñada de 350 kilómetros por hora, reducirá el tiempo de viaje desde el centro de Chongqing hasta el distrito de Wanzhou a menos de una hora. (Xinhua/Chen Cheng) (jg) (ah) (vf)