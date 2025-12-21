Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El ultraderechista José Antonio Kast ganó el domingo las elecciones presidenciales en Chile, el segundo candidato triunfador de derecha luego de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) desde el retorno a la democracia (1973-1990), tras derrotar a la izquierdista Jeannette Jara, según los últimos datos del Servicio Electoral. (Xinhua/Str) (jv) (rtg) (ah) (vf)Autor:

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Niños palestinos salen de sus refugios temporales tras la lluvia, en la Ciudad de Gaza, el 12 de diciembre de 2025. Al menos 14 personas murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas debido al derrumbe de viviendas y a la inundación de tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas durante una fuerte tormenta invernal, informó el viernes la Defensa Civil de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (oa) (ra) (vf)

Evacuados camboyanos permanecen en una zona segura, en la provincia de Banteay Meanchey, Camboya, el 12 de diciembre de 2025. El número de evacuados camboyanos de los actuales combates fronterizos con Tailandia ha aumentado a más de 300.000 hasta el viernes por la tarde, dijo el Ministerio del Interior de Camboya en un comunicado de prensa. (Xinhua/Sovannara) (rtg) (ra) (vf)

Alrededor de 10.000 corredores participan en el Medio Maratón de las Pirámides celebrado en el punto escénico de las Pirámides de Giza, en Giza, Egipto, 13 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Ahmed Gomaa)/NA.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura luego de superar a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de esta capital, 13 de Diciembre. FOTO: LUIS SANTILLAN /NA.

En medio del ataque terrorista antisemita ocurrido este domingo en la playa de Bondi Beach, Sídney, Australia, durante la celebración judía de Hanukkah, se destacó la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, quien disparaba con un arma larga, 14 de Diciembre. FOTONA REDES

José Antonio Kast, emitiendo su voto durante la segunda vuelta de la elección presidencial en el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en la provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago, en el centro de Chile, el 14 de diciembre de 2025. Chile arrancó el domingo la segunda vuelta presidencial, la primera con voto obligatorio en el país, en la que 15,77 millones de personas elegirán entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast para reemplazar al actual mandatario, Gabriel Boric. (Xinhua/Sebastián Beltrán Gaete/AGENCIAUNO) (rtg) (da)

Desconsuelo por las víctimas del tiroteo de la playa Bondi, en Sídney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. (Xinhua/Ma Ping) (rtg) (ah) (vf)

La Policía de la Ciudad cumplió hoy un año a cargo de la prevención y la seguridad en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, período en el que se realizaron 910 intervenciones por distintos delitos con un resultado de 845 detenidos, 44.765 dosis de diferentes drogas incautadas y el cierre de 10 búnkers de narcomenudeo. FOTO: (Prensa Policia de la Ciudad)/NA.

El número de muertos por la colisión múltiple de vehículos del martes ha aumentado a 15, con alrededor de 48 personas heridas. Hasta siete autobuses y tres vehículos se vieron involucrados en medio de una espesa niebla. La colisión provocó inmediatamente que los vehículos se incendiaran, lo que causó numerosas víctimas en la autopista Delhi-Agra, en el distrito de Mathura, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. FOTO: (Xinhua/IANS)/NA.

Desde esta mañana a las 8, el sistema de navegación aérea nacional enfrenta una serie de interrupciones operativas debido al plan de lucha iniciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que ya ha provocado demoras y cancelaciones de vuelos, 17 de Diciembre. FOTO NA DANIEL VIDES

El oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de este miércoles, en la Cámara Baja donde buscara lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria, tras salir airoso en la primera batalla por los dictámenes, 17 de Diciembre. FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA.

Palestinos del campamento de refugiados de Al-Shati sostienen carteles y gritan consignas exigiendo la provisión de viviendas temporales mientras el clima invernal continúa azotando la región, en el oeste de la Ciudad de Gaza, 17 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López afirmó que Estados Unidos evidencia una desesperación en el manejo de su política exterior hacia Venezuela, tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó un bloqueo naval contra el país sudamericano, en Caracas, Venezuela, 17 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Ministerio Defensa de Venezuela)/NA.

Diversas agrupaciones sindicales y sociales desarrollan una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de flexibilizacion laboral impulsado por el gobierno nacional, 17 de Diciembre. FOTO NA DANIEL VIDES

Miles de agricultores de toda Europa se manifestaron cerca del Parlamento Europeo y del Edificio Europa en Bruselas mientras los líderes de la Unión Europea se reunían para una cumbre, con un acuerdo comercial largamente negociado con el bloque sudamericano Mercosur en la agenda, en Bruselas, Bélgica, 18 de Diciembre. FOTO: (Xinhua/Peng Ziyang)/NA.

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, criticó hoy duramente el rendimiento del monoplaza durante la reciente temporada de la Fórmula 1 y aseguró que “los pilotos fueron mejores que el auto”, 18 de Diciembre. FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.