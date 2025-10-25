Una vaca es adorada durante el Tihar, también conocido como el festival de las luces, en Lalitpur, Nepal, el 21 de octubre de 2025. (Xinhua/Hari Maharjan) (oa) (ah) (ce)

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

La semana en fotos Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Personas sostienen arcos y flechas mientras participan en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá, capital de Colombia, el 17 de octubre de 2025. (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (oa) (ra) (ce)

Un bloque de apartamentos afectado por una explosión de gas es visto en Bucarest, Rumania, el 17 de octubre de 2025. Tres personas murieron y al menos otras 13 resultaron heridas tras una explosión que sacudió un bloque de apartamentos en la capital rumana aquí el viernes, informaron las autoridades. (Xinhua/Cristian Cristel) (oa) (ra) (vf)

Imagen tomada con un dron el 16 de octubre de 2025 de la Calle Internacional China-República de Corea, también conocida como Dongdaemun KK-PARK, en Yancheng, en la provincia de Jiangsu, en el este de China. Actualmente, Yancheng ha atraído a casi mil empresas coreanas, incluidas Hyundai, Kia y SK Group, con las importaciones y exportaciones anuales a República de Corea creciendo en más del 20 por ciento en promedio. (Xinhua/Li Bo) (jg) (da) (vf)

Vista aérea tomada con un dron el 17 de octubre de 2025 de la Gran Muralla, en la ciudad de Zunhua, en la provincia de Hebei, en el norte de China. (Xinhua/Liu Mancang) (jg) (da) (ce)

Desde el sábado 18 se puede visitar la 36° Muestra de Fotoperiodismo Argentino esta nueva edición, se desarrolla en la "Casa de las Madres" Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos Ex Esma, donde se muestran más de 150 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las más de 2500 imágenes enviadas por reporteras y reporteros de todo el país. La Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del año anterior. En esta edición, se presentan las fotografías de más de 85 autores y autoras, registradas durante el 2024 sobre los hechos más relevantes en el país y el mundo en materia de: actualidad, retratos, vida cotidiana, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, deportes, política, hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad de la nación y dos ensayos de estudiantes de nuestra escuela de fotoperiodismo. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 20 horas y sábado de 13 a 18 horas, la entrada es libre y gratuita. FOTO NA Prensa ARGRA

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine), quedó 17°. El podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 19 de Octubre. FOTO NA:@F1

2025_10_251019845-scaled

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20, 19 de Octubre.FOTO NA: @FIFAWorldCup

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina. Bessent les dijo que “el Tesoro está monitoreando los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”, 17 de Octubre. Autor: X/Redes@SecScottBessent/ NA.

La ex presidenta Cristina Kirchner, Saluda a los militantes que marcharon hasta su domicilio en el barrio porteño de Constitución y contrapuso esta tarde dos modelos de país al advertir que “80 años después” del ‘Braden o perón” los argentinos “están en la misma disyuntiva” porque “hoy pareciera ser Bessent o Perón”, en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos. “Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad de la derecha y el poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, expresó la ex mandataria en un mensaje grabado difundido por el Día de la Lealtad, 17 de Octubre. FOTO: JUAN FOGLIA/ NA.

Flavia Saraiva, de Brasil, compite durante la clasificación femenina de Barra de Equilibrio, en el 53 Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de la FIG, en Yakarta, Indonesia, el 21 de octubre de 2025. (Xinhua/Agung Kuncahya B.) (oa) (ah) (ce)

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo y pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”. FOTO: (Presidencia)/NA

El piloto argentino Franco Colapinto podría recibir en las próximas horas la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 con la escudería francesa Alpine, ya que un detalle oculto en una publicidad encendió las especulaciones, 21 de Octubre. FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.

Las organizaciones que integran el "Foro Permanente Discapacidad" realiza un cese involuntario de actividades y llevará adelante una marcha de Plaza Congreso al Ministerio de Salud de la Nación. Autor: CLAUDIO FANCHI/NA

Estudiantes aprenden a medir las hierbas de la medicina tradicional china (MTC) en un hospital, en la ciudad de Rongcheng, en la provincia de Shandong, en el este de China, el 22 de octubre de 2025. Clases sobre la MTC fueron impartidas de diversas formas en todo el país para celebrar el Día Mundial de la Medicina Tradicional que se celebra anualmente el 22 de octubre. (Xinhua/Li Xinjun) (jg) (da) (ce)

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (ah) (ra) (ce)

Un vendedor muestra granadas, en Kabul, capital de Afganistán, el 22 de octubre de 2025 (Xinhua/Saifurahman Safi) (ah) (ra) (ce)

Imagen del 21 de octubre de 2025 de la lluvia de meteoros de las Oriónidas en el cielo sobre la ciudad de Qiqihar, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Wang Yonggang) (ah) (ra) (ce)

Elementos de la policía quitan escombros de la vía Tabacundo-Cajas tras el anuncio del fin de las movilizaciones y paro por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en la comunidad de Tupigachi, en la provincia de Pichincha, Ecuador, 22 de Octubre. FOTO: (Xinhua/Ricardo Landeta)/NA.

Carlos III se convirtió este jueves 23 de Octubre en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa desde el cisma anglicano hace cinco siglos, durante una celebración presidida por León XIV en la Capilla Sixtina. La ceremonia combinó tradiciones católicas y anglicanas y marca un nuevo acercamiento entre las dos Iglesias. El oficio, que duró unos 30 minutos, supone un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma, reportó el sitio DW. FOTO: (X/Redes@Vaticannews_es)/ NA.

Una mujer realiza un ritual para la ceremonia masiva del Bhai Tika durante el festival de Tihar, en el Templo Kasthamandap, en Katmandú, Nepal, el 23 de octubre de 2025. El último día del Tihar, ampliamente celebrado en todo Nepal, es conocido como Bhai Tika. En este día, las hermanas aplican una tika en la frente de sus hermanos orando por su larga vida, buena salud y prosperidad. (Xinhua/Sulav Shrestha) (jg) (ah) (ce)